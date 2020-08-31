美豬標示範地先選定「迪化街」　陳時中：之後會找傳統市場做示範

▲陳時中上《周玉蔻嗆新聞》。（圖／記者李毓康攝）



記者嚴云岑／台北報導

美豬美牛將於明年元旦開放進口，事先沒有溝通引發反彈。陳時中上午在廣播節目後接受媒體賭訪時表示，「健康是基本價值不能交換」，開放進口原本就在預定書上，台灣沒有履約能力，難以被國際認同。

美豬開放後，水餃、貢丸等絞肉到底會不會混用，是外界關心議題。陳時中表示，散裝食品與包裝食品標示預告後，會請食藥署找地方進行示範，目前先選定迪化街，另會找幾處生鮮傳統市場協助，請大家一起來看商家是否有標示問題需要協助。另有豬農要求是否能對台灣豬進行標示？他表示，沒問題。

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▲衛福部長陳時中，散裝食品與包裝食品標示預告後，會請食藥署找地方進行示範，目前先選定迪化街。（圖／記者李毓康攝）

陳時中提到，台灣本來一直都有在進口美國豬肉，只是過去萊克多巴胺堅持零檢出。目前台灣食用豬肉中，美豬佔了一成，而在美國市場中，也僅有22%的美豬使用萊劑作為飼料，這代表未來近來台灣後，能吃到的機率非常低。

陳時中強調，「健康是基本價值不能交換」，如果人民有疑慮，他願意在開放後每天早上8點上節目吃美豬，連續吃3個月。至於民眾關心吃進口豬內臟是否容易瘦肉精超標？陳時中回應，要吃很多才有問題，因為一副腎260公克、一副肝360公克，可以分成10幾碗。

他笑道，「我看我太太坐月子，吃一碗就差不多」，除非是日本大胃王，才會一次吃一桶，但比起萊克多巴胺中毒，心血管可能會先出問題。

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