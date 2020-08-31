元旦將開放美豬美牛　食藥署拖3天終公告「風險評估報告」

▲衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

總統蔡英文8月28日宣布明年元旦起開放萊劑美豬、美牛進口，卻未事前提供安全評估報告，引發外界質疑。衛福部長陳時中同日即出面滅火，表示在2018年、2019年已委託專家進行風險評估，不過未全數上網公告，但會請食藥署整理後盡快公開。而就在今（31）日，食藥署終於上午將報告放上網，距離政策宣布已過了3天。

食藥署上午10時公布的美豬、美牛風險評估報告，分別委託成功大學與台灣大學進行研究，前者由由成大環境毒物研究中心主任李俊璋撰寫，美牛報告是針對狂牛症進行研究評估，但未列出研究者姓名。

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李俊璋在研究中指出，一般民眾就算每天吃進口牛豬和加工製品，會攝取到的的量，皆遠低於每日容許攝取量，不過針對坐月子婦女去評估，發現如果每天吃一份肝和腎臟，就會有攝取過量的危機，建議政府在外包裝要比照美牛來源，讓民眾知道肉品和內臟來源。

▲食藥署公開美豬美牛安全評估報告。（圖／翻攝食藥署網站）

蔡政府上台後，數度宣示食安不能斷鏈，但自從宣布開放美豬、美牛後，卻直接掐斷食藥署發言鏈，所有政策說明，都交由站在民意浪頭上的陳時中，原本應該站在食安風險第一線的食藥署，對外說明機制形同癱瘓。

自8月28日起，只要詢問相關問題，食藥署官員口徑一致對外，表示「要以部長為發言窗口」，今日詢問是否能說明風險評估報告內容，以及近日檢視流程，也是同樣回應。

不過，身兼食藥署發言人的陳時中，上午出席廣播節目，並未對風險問題進行正面回應，只說除了日本大胃王，沒有人能一天吃一副腎，且如果天天吃，心血管會先出問題，也未回應坐月子婦女確實可能一日同時吃到豬肝、豬腎的萊克多巴胺暴露風險。

最後，陳時中更與主持人周玉蔻開起玩笑，表示願意在開放後，每天早上8點來報到吃瘦肉精美豬，連續吃3個月。至於民眾關心的標示問題，未來則會先在迪化街進行示範。