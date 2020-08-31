馬英九批開放美豬：奉勸蔡英文應做「這兩件事」

記者羅志華／台北報導

總統蔡英文於28日，宣布放寬瘦肉精美豬及30月齡以上美牛進口，但民進黨過去不斷反對美豬進口，如今卻宣布開放，不僅引國民黨批「雙重標準」，就連自家立委都擔心，不知該如何跟支持者交代，馬英九於31日上午出庭三中案時，奉勸蔡英文，「於今之計，蔡英文應鄭重道歉，並延後開放美豬」。

▲馬英九批評開放美豬，呼籲總統蔡英文應鄭重道歉，並延後開放 。（圖／記者羅志華攝）

蔡英文日前，才祝賀台灣豬肉終於能外銷國際，但本地豬農對瘦肉精的管制相當嚴格，如今卻要開放價格低廉，又施用瘦肉精的美豬進口，讓人不禁質疑，「是不是把台灣好的豬肉賣出去，卻引進美國瘦肉精豬肉」，此舉也將強烈衝擊我國養豬產業。

除國民黨批「雙重標準」外，民進黨自家立委也有反對聲音，尤其嘉義立委王美惠更講到激動泛淚，質疑民進黨過去反對美豬，「你過去做的，現在人家都會攤開來講！」；立委莊瑞雄也表示，「黨團這邊希望政府要講清楚，包含數據、對產業的衝擊」。

有醫師分析，即使在動物實驗中，把瘦肉精攝取量控制在「安全範圍」內，長期食用的小鼠，仍可能產生心臟衰竭的毒性作用，且一旦攝取過多瘦肉精，更可能產生噁心、肌肉顫抖、血壓上升、心悸、頭暈等症狀，不僅危害心血管、還可能影響腦中樞神經。

開放美豬引發爭議，蔡英文除強調，將撒100億「養豬產業基金」，確保豬農收益不會受到影響，民進黨也透過發言人表示，2020年的食安國際標準、科學證據，已較2012年成熟許多，痛批國民黨評民進黨「雙重標準」，是不顧「時空背景不同」的誣指，反批國民黨「不要拖累台灣的進步」。

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