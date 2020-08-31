食安不能和任何東西交換！　盧秀燕：台中一律零檢出請大家放心

▲盧秀燕視察國小開學日表示，食安不能和任何東西交換。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

中央擴大開放瘦肉精美國豬肉牛肉進口，引發民眾憂慮，台中市長盧秀燕31日上午視察立人國小開學防疫措施時表示，台中市早在3年前就實施《台中市食品安全衛生管理自治條例》，這是市議會審查通過的自治條例，一律規定零檢出，不僅讓校園師生吃得安心，長青關懷據點及各個系統都是， 請大家放心。

對於《台中市食品安全衛生管理自治條例》如果規定比中央嚴格是否仍具有效力？盧說，這部自治條例，在台中已行之有年，市民健康不能妥協，希望大家尊重地方自治法律，尤其這是一部好的法律，維護市民安全不能打折扣，也不能疏忽，所以市府將採取最高標準，依法行政。

盧認為，為保障人民健康安全，不管時空如何變化，食安都應該要採取高標準，不能打折或放水，也不能跟任何東西交換，這是我們的原則。

市府補充說明，根據大法官釋字第738號解釋，地方政府依地方自治精神可訂出比中央法規更嚴格標準，依台中市食品安全衛生管理自治條例，目前既訂有豬肉不得檢出乙型受體素（俗稱瘦肉精）之規定，台中市政府為保障市民健康，仍將繼續落實執行相關規定。

台中市食品安全衛生管理自治條例第六條之一規定，豬肉及其相關產製品，不得檢出乙型受體素，一旦中央公告實施乙型受體素容許量標準，於台中市之豬肉及其製品，經檢出超過中央容許量標準者，衛生局將依照食安法裁罰6萬以上2億以下罰鍰。如未達中央容許量標準者，依照本市食品安全衛生管理自治條例第13條之1規定，可裁罰3萬以上10萬以下罰鍰，且得連續處罰之。

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