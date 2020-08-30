國民黨批開放美豬雙重標準　民進黨反擊：阻礙台灣發展

▲顏若芳。（資料照／記者周宸亘攝）



記者蔡文鈴／台北報導

總統蔡英文日前宣布開放美豬牛，引來國民黨批評時空錯亂、雙重標準。對此，民進黨發言人顏若芳還原蔡英文過去回應美豬瘦肉精問題，並批評國民黨，只為反對而反對，阻礙台灣的發展。

顏若芳喊話國民黨，不要一直忘記自己過去不斷強調開放美豬、美牛，有助雙邊貿易關係的說法；她認為，國民黨以2012年不同時空的過去，來衡量2020年食安國際標準、科學證據逐漸成熟的現在，如果國民黨還繼續無視現在國際標準、科學證據逐步成熟的事實，執迷於過去，那就請他們把自己繼續存在過去歷史裡，不要拖累台灣的進步。

顏若芳還原，民進黨在2012年Codex容許量標準出來後，迄今立場一致，很清楚主張相關的開放，都要遵照「國際標準、科學證據」，堅守護台灣人民健康。2015年，蔡英文參加電視辯論會公開表示，對於瘦肉精的使用，會參照飲食習慣與我國大致相同的日韓，適用這樣的「國際標準」；但是國內的產品，不使用瘦肉精，也不同意使用瘦肉精，這樣才會使產品差異化，比外來的更優質。

顏若芳強調，由於過去這幾年，民進黨不但大力投入養豬產業的轉型協助，提升產業競爭力，也做到國民黨過去執政做不到的，將口蹄疫成功拔針、疫區除名，以及防杜非洲豬瘟襲台，讓台灣豬成為高品質的保證。

因此，顏若芳說，蔡英文宣布開放美豬、美牛後，農委會早已努力與地方業者溝通說明，養豬協會表達對開放美豬政策的理解，對於台灣豬肉也充滿信心，並提出具體建議來強化台灣豬肉的市場區隔，民進黨政府一定會全力來協助。

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