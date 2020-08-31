不排除號召群眾上街反美豬　國民黨22個縣市議會黨團今同步記者會

▲國民黨主席江啟臣30日在台東重批蔡英文政府。（圖／記者楊漢聲攝）

記者陳俊宏／綜合報導

總統蔡英文宣布開放美國豬、牛進口引發爭議。國民黨將串連22個縣市議會黨團，今天（31日）上午10時一起舉行記者會，並不排除號召群眾走上街頭抗議。民進黨則反批國民黨，只為反對而反對，阻礙台灣的發展。

國民黨主席江啟臣30日到台東縣舉行黨務改革座談會，他在座談會上重批蔡英文政府，是個不受監督、不跟基層溝通、不管產業及不顧人民健康的「4不政府」。

江啟臣說，當年馬英九執政時代，蔡英文、賴清德都義正嚴詞，反對美豬美牛進口，還說如果開放進口，馬英九就不用幹總統了，「要重新談判、總統下台」；如今態度丕變，要如何解釋呢？

對此，民進黨發言人顏若芳還原蔡英文過去回應美豬瘦肉精問題，並批評國民黨，只為反對而反對，阻礙台灣的發展。

▼顏若芳反批國民黨。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

顏若芳喊話，國民黨不要一直忘記自己過去不斷強調開放美豬、美牛，有助雙邊貿易關係的說法；她認為，國民黨以2012年不同時空的過去，來衡量2020年食安國際標準、科學證據逐漸成熟的現在，如果國民黨還繼續無視現在國際標準、科學證據逐步成熟的事實，執迷於過去，那就請他們把自己繼續存在過去歷史裡，不要拖累台灣的進步。

顏若芳還原，民進黨在2012年Codex容許量標準出來後，迄今立場一致，很清楚主張相關的開放，都要遵照「國際標準、科學證據」，堅守護台灣人民健康；2015年，蔡英文參加電視辯論會公開表示，對於瘦肉精的使用，會參照飲食習慣與我國大致相同的日韓，適用這樣的「國際標準」，但是國內的產品，不使用瘦肉精，也不同意使用瘦肉精，這樣才會使產品差異化，比外來的更優質。

顏若芳強調，由於過去這幾年，民進黨不但大力投入養豬產業的轉型協助，提升產業競爭力，也做到國民黨過去執政做不到的，將口蹄疫成功拔針、疫區除名，以及防杜非洲豬瘟襲台，讓台灣豬成為高品質的保證。

《聯合報》報導，國民黨將串連22個縣市議會黨團，今上午10時一起舉行「拒絕瘦肉精豬肉，捍衛全民健康」記者會，而江啟臣將在台東縣議會主持記者會，且不排除號召民眾走上街頭大規模抗議。國民黨強調，將持續監督政府。