▲陳時中開放美豬「有科學證據」：忘了新冠肺炎怎麼從三採陰變二採？（圖／記者宋良義攝）



記者嚴云岑／台北報導

總統蔡英文宣布開放美國豬、牛進口引發爭議。國民黨將串連22個縣市議會黨團，今天（31）日上午10時一起舉行記者會，並不排除號召群眾走上街頭抗議。陳時中上廣播節目，否認低估後座力，對於國民黨派侯友宜帶頭反對，他表示「相信侯市長是明理的人」，如果他堅持反對，會虛心請教。

新北市長侯友宜30日表示，國際標準從2012年至今都沒變，對於美豬、美牛萊克多巴胺殘留都是10ppb，變得是總統「妳變了」。

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被問到怎麼看到侯友宜看法？陳時中回應，現在不應該指責以前怎麼講，應該是看這個時間點科學證據是什麼？怎麼對台灣做有利？如果來縣市堅持零檢出，還要地方包圍中央，就要跟人民、地方說清楚，但該辦法不需要公告。

▲衛福部長陳時中。（圖／記者宋良義攝）

陳時中表示，政策應該與時俱進，他舉新冠肺炎為例，一開始規定要二採陰才能出院，後來則為了安全考量，加嚴為三彩陰，後來研究發現是死病毒，又變成二採音，「這都是科學證據來的」，不能說因為是死病毒，就要把人關到三採陰才出來。

陳時中強調，侯友宜說總統變了是「政治語言」，衛福部專業決定要確保安全，民主社會人民有選擇權。

周玉蔻詢問，懷孕媽媽生完小孩坐月子，每天吃一副豬肝、一副豬腎就會倒霉？陳時中表示，應該不至於，一副腎260公克、一副肝360公克，可以分成10幾碗。他笑道，「我看我太太坐月子，吃一碗就差不多」，除非是日本大胃王，才會一次吃一桶，但比起萊克多巴胺中毒，心血管可能會先出問題。

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