台南超前部署因應美豬美牛的開放　黃偉哲推動國產豬標誌政策

▲台南市長黃偉哲指示農業局推動「國產豬」標誌政策，印製相關標誌分送給轄內使用國產豬肉餐廳、食品業者張貼於明顯處，讓消費者有依循依據可自由選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應總統蔡英文宣布2021年1月開放美國豬肉、牛肉進口，台南市快速推動超前部署政策，市長黃偉哲要市政團隊，督促相關店家全面落實食安及食品標示相關規定。

台南市長黃偉哲除指示，邀集台南市養豬協進會座談討論因應作法外，也立即指示農業局推動「國產豬」標誌政策，印製相關標誌分送給轄內使用國產豬肉餐廳、食品業者張貼於明顯處，讓消費者有依循依據可自由選擇，這項政策預計31日即在台南市全面上路，黃偉哲29日至下營一家餐廳參加活動時，也當場宣導，鼓勵民眾多選用國產豬肉與牛肉。

台南市政府表示，豬肉營養豐富，是國人攝取蛋白質主要來源，台南市養豬場有600場，在養頭數約60萬頭，佔全國第4名，為六都之首，為推廣國產生鮮豬肉，市長黃偉哲積極推動肉品現代化政策，建立優質品牌與形象，讓民眾都能選購到最新鮮、品質最佳的肉品；明年擴大開放美豬、美牛進口，對台南市畜牧業影響甚大，南市府農業局除持續強化宣傳台南豬品牌，也加強各項食安配套措施。

黃偉哲表示，台南市早於2017年時就已經訂定關於萊克多巴胺的自治條例，部分是禁止使用萊克多巴胺，但並未有罰則，雖然美國豬肉、牛肉明年1月才會進口，但台南超前部署各項食安把關政策，進一步強化自治條例，並印製「本店使用國產豬肉」標誌，上有編號，將透過食品、餐廳公會等管道提供給會員使用，要求各餐廳、食品業者、市場、通路商、加工食品商等單位遵循南市府規定張貼於明顯處，讓消費者能清楚辨識，可認明標示安心食用。

黃偉哲表示，例如某一家餐廳使用國產豬肉，就可張貼使用國產豬肉標誌，這項政策將於31日全面上路；另為維護食品安全與市民食的權益，衛生局也會進行不定期稽查，包括肉品來源、成品等成分，如發現肉品內含有萊克多巴胺，將撤銷標誌使用權，並追究業者商品標示不實責任，以確保生產者與消費者權益，也讓消費者對使用的豬肉或肉製品更安心。

市府指出，台南市食品安全管理自治條例第11條之1，於本市販賣之國內外豬肉產製品及其他相關肉製品，不得檢出乙型受體素。食藥署已公告自2021年起，市售肉品應標示原產地，違者可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰；若標示不實，將處4萬元以上、400 萬元以下罰鍰。

衛生局指出，檢出乙型受體素含量超過訂定標準者及國產豬肉檢出乙型受體素，依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，按同法第44條第1項規定，處新台幣6萬元以上至2億元以下罰鍰。

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