開放美豬換了什麼？　陳時中：一個台灣在國際上的地位

▲陳時中上周玉蔻節目回應美豬。（圖／記者宋良義攝）

記者趙于婷／台北報導

總統蔡英文28日宣布開放進口含萊克多巴胺美豬和30月齡以上的美牛進口，引發外界不少質疑的聲音。衛福部部長陳時中今（31）日也親自再上電台節目回應相關問題。主持人周玉蔻直問「這次開放美豬換了什麼？」陳時中也不避諱回覆「一個台灣在國際上的地位」。

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▲陳時中上完《周玉蔻嗆新聞》，與主持人周玉蔻走出電台。（圖／記者李毓康攝）

蔡英文宣布開放美豬之後，食藥署也直接被陳時中下封口令，今親自上周玉蔻的電台節目說明。陳時中表示，政府政策是現在決定要與國際接軌，而且要接得更密切，不符合的要去檢討，才能大步往前，而衛福部在安全方面，有很大的參與決策權，有國際需要與外交需要，都需要去檢討。

▲陳時中說被告知要開放的時間，大約在美國衛生部長阿札爾訪台後。（圖／記者宋良義攝）

但宣布開放美豬，讓外界質疑政策有點突然，陳時中則回應，時序上記不太起來，但是在美國衛生部長阿札爾訪台之後，阿札爾月初訪台時，沒有談到相關議題。

周玉蔻也繼續追問，這次開放美豬換了什麼比較重要？陳時中則直言「一個台灣在國際上的地位」，一個人在社會上要有地位，才能和人談判，根據科學互相尊重，才有辦法進行很多協商談判。而對於外界質疑拿人民健康去換利益，陳時中則表「人民健康沒有損害，如果有損害就不會進口了。」

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