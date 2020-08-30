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后里2鐵馬出租業當街鬥毆！嗆「議員我親戚」…王朝坤忙撇清

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▲2家腳踏車出租店業者疑為搶生意大打出手。（圖／擷取自臉書社團《爆料公社》）

▲2家腳踏車出租店業者疑為搶生意大打出手。（圖／擷取自臉書社團《爆料公社》）

記者白珈陽／台中報導

台中市后豐鐵馬道29日發生一起出租腳踏車店糾紛案，位於鐵馬道起點的2家腳踏車出租業者，疑為搶生意，雙方人馬爆發激烈口角，甚至演變成肢體衝突、扭打在地；一名吳姓女子目擊全部過程並拍下影片PO網，她還提到，其中一方業者嗆聲「親戚是當地議員」，大嘆不能因為有政黨關係、親戚是議員就能惡性的霸凌。對此，台中第4選區無黨籍議員王朝坤表示，他只是接獲民眾陳情才前往現場調解，與該業者絕無有任何親屬關係，是不實指控。

據了解，29日一輛遊覽車載著北部南下的遊客，已先行聯繫A店向其承租腳踏車，遊覽車抵達後，A店向司機指示先臨停前方路邊讓遊客下車，惟遊覽車停放地點約在B店位置附近，B店得知遊覽車內的遊客並非要向他們租車，認為遊覽車擋道影響生意，導致後續糾紛。

▲2家腳踏車出租店業者疑為搶生意大打出手。（圖／擷取自臉書社團《爆料公社》）

▲雙方人馬扭打在地。

目擊過程的吳姓女子，拍下影片並PO網，內文中提到B店業者嗆聲「親戚是當地議員，要小心一點」，還稱「據現場其他家業者提供B店業者親戚是當地王姓議員，導致在后里馬場他們都非常囂張」，大嘆「不能因為有政黨關係，親戚是議員就能惡性的霸凌其他為了賺錢養家活口的各業者吧！」

對此，遭點名的王朝坤表示，他鮮少介入業者之間的事，都是公平處理，昨日是他接獲民眾陳情反映，遂前往排解糾紛與協調，絕無與B店業者有任何親屬關係，是不實指控。

▲台中市議員王朝坤表示絕無跟該業者有親戚關係。（圖／擷取自王朝坤臉書頁面）

▲台中市議員王朝坤（左）表示絕無跟該業者有親戚關係。（圖／擷取自王朝坤臉書頁面）

警方表示，29日上午9時許接獲報案，隨即出動快打警力，到場後雙方已無鬥毆打架推擠等衝突，告知當事人相關權益義務後，調閱相關監視器，將依《刑法》第150條：「公然聚眾，施強暴、脅迫者，在場助勢之人，處一年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金；首謀及下手實施強暴脅迫者，處6月以上5年以下有期徒刑」通知雙方業者到案依法嚴辦。

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