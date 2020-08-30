女山友攀登池有山摔6米峭壁右腳骨折　空勤直升機送醫治療

▲女山友29日疑手滑摔落峭壁，造成頸椎痠痛及右腳變形疑似骨折。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

一支來自彰化的9人登山隊伍，29日攀登台中市和平區池有山時，其中一名女山友疑手滑摔落6公尺高峭壁，造成右腳受傷、頸椎酸痛等傷勢，台中市消防隊昨接獲通派即申請直升機，但由於雲層太厚、能見度低，暫返基地待命；30日上午6時許直升機起飛，8時許順利將傷者載至台中機場並送醫治療。

台中消防局表示，由3男6女組成的登山隊28日從彰化出發，前往台中市和平區展開為期2天的登山活動，29日上午行經池有名樹附近的峭壁時，一名張姓女山友（62歲）疑似手滑摔落約6公尺高峭壁，造成頸椎痠痛及右腳變形疑似骨折，意識清楚但無法行走，消防局獲報即調派直升機前往救援，但因昨日雲層太厚能見度低，暫返基地待命。

空勤總隊表示，今日上午6時40分許，直升機從台中清泉崗機場起飛，於7時24分到達目標區上空搜索，7時35分確認待救人員位置開始實施救援，8時15分許將傷患載至台中機場，將傷患交由救護車送醫治療，任務順利圓滿完成。

▲▼女山友29日疑手滑摔落峭壁，台中市消防局獲報調派直升機救援。

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