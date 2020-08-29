16歲無照少年騎車載妹摔10米深橋下　脊椎「爆裂性骨折」2人恐癱

▲16歲陳姓少年無照騎車載著16歲何姓少女自撞車禍，摔落10公尺橋下。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市外埔區日前發生一起車禍案件，16歲陳姓少年騎車載著16歲何姓少女，行經水美橋時疑過彎不慎自撞護欄，2人摔落約10公尺深橋下，事故造成陳姓少年脊椎爆裂性骨折、全身多處擦挫傷，目前仍在加護病房治療，何姓少女則頸椎受傷、多處擦挫傷，也住院治療。警方表示，2人未有酒駕情形，但將針對無照駕駛部分依法開罰。

警方表示，陳姓少年於27日駕駛機車載著何姓少女，沿外埔區水美路由東往西行駛，行經水美橋時，疑速度過快過彎不慎撞上護欄，2人因此摔落約10公尺橋下，救護人員將2人運上道路後，分別送往大甲李綜合醫院及大甲光田醫院。

大甲李綜合醫院表示，陳姓少年到院時意識清楚，但身體有多處擦挫傷及骨盆骨折，經電腦斷層檢視，腰椎第3節爆裂性骨折，遂緊急進行手術，目前在加護病房。另外，何姓少女頸椎受傷，臉、胸及手腳有擦挫傷，於大甲光田住院治療。

大甲李綜合醫院指出，爆裂性骨折是指骨頭受到外力撞擊，因超出骨頭負重而導致骨頭碎裂，最常見的就是高處跌落或車禍撞擊所致；爆裂性骨折的嚴重度介於一般骨折與粉碎性骨折之間，嚴重者恐造成肢體障礙甚至半身不遂。

▲▼ 警方初判因機車速度過快、過彎不慎導致車禍，詳細事故原因須進一步釐清調查。

警方表示，經酒測2人無酒精反應，針對陳姓少年無照駕駛部分，將於他出院時對其開罰6000至12000元，同時陳姓少年及其法定代理人或監護人也須進行道交安全講習。由於事故現場無監視器，初判是因機車速度過快、過彎不慎導致車禍，詳細事故原因須進一步釐清調查。

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