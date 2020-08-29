乒乓球「進指定小洞才算」！娃娃機業者玩法涉賭　警搜證送辦

▲業者疑未免消費者事後抱怨，在夾娃娃機上寫明「同意玩法，進洞才算」。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

夾娃娃機有趣又好玩，花小錢就有機會得到喜愛商品的特性，讓許多愛好者熱中此道，但近日台中市大甲區有業者將娃娃機內的商品改成乒乓球，只要夾起並掉進洞內即可兌獎，看似簡單，不過消費者必須要讓乒乓球卡在箭頭所指的小洞上才算數，難度倍增，業者更在機台上寫明「同意玩法，進洞才算」，經警方蒐證查出該機台涉及賭博，通知業者到案其坦承犯案，全案依法函送台中地檢署偵辦。

台中市大甲區有夾娃娃機業者，機台內不夾娃娃，改放一大堆乒乓球，消費者得將乒乓球夾起並掉進20個洞中其中4個指定的小洞上，才可向店家兌換公仔、模型等高價獎品，藉此吸引顧客上門，疑未免消費者事後抱怨，業者還在夾娃娃機上寫明「同意玩法，進洞才算」。

▲▼ 消費者得將乒乓球夾起並掉進20個洞中其中4個指定的小洞上，才可向店家兌換獎品。

台中市大甲警分局表示，日前接獲民眾檢舉，台中市大甲區多間選物販賣機（夾娃娃機）機台，未經評鑑及業者改變遊戲玩法後，具備「以小博大」的機率性，經多日蒐證，於26日晚間實施臨檢，通知相關台主到案說明，業者坦承不諱，全案依違反電子遊戲場業管理條例及涉嫌賭博罪，函送台中地檢署偵辦。

大甲警分局長李建興表示，選物販賣機提供消費者在閒暇之餘有個紓壓管道，惟坊間業者為了獲得較高利潤，藉由改裝機檯等方式來吸引消費者，讓單純選物成了選「誤」，藉此呼籲，針對賭博等不法行為及不肖娃娃機業者，警方將持續強力掃蕩，以淨化社會治安、杜絕賭博歪風，有心人士切勿以身試法。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下



【更多新聞】



快訊／台中「正忠排骨飯」火警！3樓排煙管竄火舌 員工驚逃



16歲無照少年騎車載妹摔10米深橋下 脊椎「爆裂性骨折」2人恐癱



水果刀刺友人7刀大失血險沒命 醉男「酒精依賴」二審輕判6年