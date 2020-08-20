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全球首創！中央大學團隊提高自行車「車頭燈亮度」　超越德國遠近燈合一　

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▲▼ 中央大學光電系孫慶成講座教授（持燈者）團隊可將自行車的車頭燈亮度，一舉提高到400 lx，寫下全球自行車燈的最佳紀錄。。（圖／中央大學提供）

▲中央大學光電系孫慶成講座教授（持燈者）團隊可將自行車的車頭燈亮度，一舉提高到400 lx，寫下全球自行車燈的最佳紀錄。（圖／中央大學提供）

記者崔至雲／台北報導

中央大學指出，光電科學與工程學系講座教授孫慶成團隊，在科技部產學計畫的支持下，與國內精密工業立群企業合作，經過多年的自主研發，將自行車的車頭燈亮度，從現今的250 lx一舉提高到400 lx，寫下當今全球的最佳表現，同時達到符合德國規範的遠近燈合一，使台灣設計與製造再次站上世界的尖端。

中央大學說明，台灣現行的法規未強制自行車安裝照明設備，加上車體的反光裝置不足，夜間騎乘單車，很容易造成意外事故。LED因具有體積小、壽命高、具環保特性等優點，成為車頭燈的首選。而車燈的設計，因自行車要求輕便，所以在體積、重量與價格上的要求都相當嚴苛。

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▲▼ 中央大學光電系孫慶成講座教授（持燈者）團隊可將自行車的車頭燈亮度，一舉提高到400 lx，寫下全球自行車燈的最佳紀錄。。（圖／中央大學提供）

▲中大研發的自行車車頭燈亮度，可達到400 lx，讓單車族的前方視線一片光明，週遭人也不致產生眩光。（圖／中央大學提供）

孫慶成表示，這次技術的突破，讓光學的極致表現不再是設計與模擬而已，更重要的是，能夠克服實際的生產上所遇到的問題。當前的瓶頸主要在於反射光杯，在台灣的一般加工水準下，容易形成雜散光，導致暗區的亮度過亮，無法通過最高等級的德國規範。

孫慶成也說，研究團隊結合立群企業，經過長時間的努力，總算克服生產製造的公差特性，在不提高生產的精度下，發展出一項「光展量切割」的光學設計技術，可有效控制投射暗區的亮度，始終維持在2 lx以下，同時讓投射的照度一口氣達到400 lx，成為當今全球自行車燈的最佳紀錄。

▲▼ 中央大學光電系孫慶成講座教授（持燈者）團隊可將自行車的車頭燈亮度，一舉提高到400 lx，寫下全球自行車燈的最佳紀錄。。（圖／中央大學提供）

▲中大研發的自行車車頭燈亮度和電動機車對照，可發現其暗區和亮度的照度，形成明顯差異。（圖／中央大學提供）

不但如此，該設計更利用同一個光學反射杯，開發出通過德國規範的遠燈，達到遠近燈合一，並以相同的遠近燈設計，通過等級更高的歐盟規範電動自行車頭燈，成為全球首創。

參與這次合作的立群企業負責人李文嵩表示，若沒有中大團隊在光學設計上卓越的學理能力，台灣在這項產品的競爭力不可能一直都保持在國際的前沿，更遑論全球最佳表現。也感謝科技部的大力支持，讓台灣的中小企業得以發展出具有特色的技術，展現尖端技術在全世界消費者面前。
 

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