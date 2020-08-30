謝龍介踢爆：訪台美衛生部長阿札爾是「瘦肉精藥廠老闆」！

▲國民黨副秘書長謝龍介爆料，本月初才訪台的美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）以前其實是販售萊克多巴胺（瘦肉精）的藥廠老闆。（資料照／記者林悅翻攝）

地方中心／台南報導

總統蔡英文28日宣布，自2021年1月1日起開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉、30月齡以上的美國牛肉進口，引發各界爭議。對此，國民黨副秘書長謝龍介今（30日）除了痛批蔡英文反覆無常是為了政治利益，更踢爆月初訪台的美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）以前其實是販售萊克多巴胺（瘦肉精）的藥廠老闆，謝龍介痛批，阿札爾雖稱「關心台灣」，但實際上是轉移焦點。

謝龍介提到，本月初訪台的美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）以前其實是專賣萊克多巴胺（瘦肉精）的藥廠老闆，先前訪台稱「關心台灣」，而美國在台協會（AIT）也喊「保護台灣」，兩者都是轉移焦點的行為，他們想把毒豬肉轉到台灣，「說實在，台灣人現在是欲哭無淚。」

▲美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）本月初訪台。（圖／記者屠惠剛攝）

另外，前總統陳水扁在臉書稱，其任內僅開放部分美豬，以科學根據、國民健康為由向美方拒絕，後來馬英九任期，他曾找馬想一起開放，但遭馬拒絕，而蔡英文現在開放美豬，應該是無法抗拒美方政治壓力。謝龍介表示，陳水扁的行為是「龜笑鱉無尾」，陳任期雖並未完全開放美豬，但部分美豬於進口時卻未檢驗，起碼陳有抵抗美國壓力，反觀蔡英文則是受不了美國壓力，讓國人吃下有毒的豬肉，把國人健康犧牲，若未來聽到蔡英文說「兩岸一家親」也不會意外，蔡反覆無常就是為了政治利益。

至於公投併大選一事，謝龍介認為，若公投不能綁大選，是不可能通過任何議題，當一個政府用行政程序強姦民意，不必透過立法院，就能把毒豬肉送到你嘴巴，就能知道這個政府多「鴨霸」，因此，要先恢復公投綁大選，人民的意志、主權才能不被抹殺。