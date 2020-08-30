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共和黨全代會1500人出席幾乎沒快篩　僅1官員戴口罩...是阿札爾部長

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▲▼共和黨,全代會,川普,口罩。（圖／路透）

▲共和黨全代會現場出席約1500人，少數戴口罩的反而變成異類。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）對台灣的防疫工作讚譽有佳，在8月中還特地訪台，參觀口罩工廠。近日有一張照片被爆出惹來熱議，共和黨全代會會場中有1500人，前排坐滿美國官員，唯獨一個人戴緊藍色的口罩，雖然看不見鼻子與嘴巴，一看就發現「那是阿札爾部長」！

綜合外媒報導，美國總統川普在27日晚間於白宮南草坪發表被提名演說，演說重點不是政見，卻是民主黨總統候選人拜登，他痛批拜登是「特洛伊木馬」，也就是拐著彎罵他是個空殼候選人。

口水戰打的激烈，雖然是在半戶外的空間開講，但是現場有約1500名支持者出席，一眼望去坐的密密麻麻，臉上掛著口罩的人少的可憐。而且大部分都沒有接受病毒快篩，有些人連簡單的量體溫、詢問病徵都沒有，成為一大防疫破口。

約翰霍布金斯大學（Johns Hopkins University Center）傳染病專家阿達爾賈（Amesh Adalja）表示，「看到總統處理疫情的方式，就知道他是一次又一次的逃避。」可怕的是，當人們看到這樣的「防疫破洞」不斷發生，總統也用他的行為默許支持者，對防疫的不在乎就會逐漸鞏固成事實。

當川普在講話時，他的家人也坐在講台上，內閣閣員都坐在前排，照片中能看到他們都沒戴口罩，只有阿札爾宛如萬樹叢中一點「藍」，戴著口罩專注的盯著台上講者。

其實不僅是這次的千人大會沒戴口罩而已，前幾次共和黨舉辦百人的演講，就沒人把戴口罩的重要性看在眼裡。更危險的是，新冠肺炎對老年人的致死率比其他年齡層的人更高，加上官員要晉升到高階通常都已經有一定年紀了，如果不好好防疫，無疑是將自己置身於危險中。

▼擁擠的會場。（圖／路透）

▲▼共和黨,全代會,川普,口罩。（圖／路透）

▼全代會上的煙火，還有2020字樣。（圖／路透）

▲▼共和黨,全代會,川普,口罩。（圖／路透）

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