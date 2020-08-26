裝屍袋2hrs密封！她遭宣布「急救不治」送殯儀館　拉開袋子竟在「瞪大眼呼吸」

▲女子遭到誤判死亡，竟在屍袋躺2小時後被送往太平間。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

醫療疏忽攸關的可能是一條無辜的人命。美國底特律日前發生一起醫療判斷錯誤，一名20歲患有先天性腦性麻痺女子，因為呼吸困難，經過家屬求救之後，救護人員到場急救，最後宣布已經沒有生命跡象，於是將她裝進屍袋內。未料殯儀館人員打開屍袋準備處理時，卻發現女子雙眼瞪大且還有呼吸，當場嚇得發毛。

綜合外媒報導，患有先天腦性麻痺的包夏姆（Timesha Beauchamp）在服藥之後，突然呼吸困難，且整個嘴唇發白，包夏姆的母親、哥哥看到這樣的情況，立刻打電話請求救援，未料警消人員到場後，為包夏姆進行急救，最後卻還是急救無效身亡，母親與兄長悲痛之下，仍眼睜睜看著包夏姆裝進屍袋後，由殯儀館接手。

沒想到包夏姆被送到殯儀館後，處理人員一拉開屍袋，就看到她雙眼瞪大，且呼吸起伏也西當明顯，立刻再打電話給救護人員，緊急將她送往醫院，而一路推算下來，包夏姆至少在屍袋內待了2個小時左右。

協助包夏姆家人對外發言的人費格（Geoffrey Fieger）表示，目前包夏姆的狀況仍不明朗，包夏姆的母親在得知女兒被誤判死亡之後，原本的搶救時間也錯過，狀況更加惡化，「想到女兒不是被送到醫院，而是殯儀館，就感到非常難過」。目前相關單位已經介入調查疏忽責任。

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