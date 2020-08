「史上最強核武」爆炸影像首曝光　沙皇炸彈威力竟比原爆強3333倍！

Data on Tsar Bomba tests declassified https://t.co/SM0PCCJPWC pic.twitter.com/MBHsA4MWjf

記者葉睿涵/綜合報導

俄羅斯國家核機構羅莎托姆(Rosatom)20日首度公開了前蘇聯60年前在北極圈新地島巴倫支海上空進行的沙皇炸彈核武試爆機密影片。從影片可見,在炸彈爆炸的瞬間,天地化成白色強光,帶火球的蕈菇雲直衝天際,擴散範圍超過100公里,不斷湧出的爆炸雲霧中一千多公里外都看得見,可見爆炸威力極為驚人。

▲沙皇炸彈試爆地點。(圖/翻攝自Google地圖)

據《每日郵報》報導,被稱為「人類史上最強核武炸彈」的沙皇炸彈是在1961年10月30日,在北極圈新地島巴倫支海上空進行試爆。從影片可見,在炸彈爆炸的瞬間,天地化成白色強光,讓人無法直視,景象彷彿災難電影中的世界末日一般。

媒體指出,沙皇炸彈又被稱為「庫茲卡的媽媽」(俄語:Кузькина мать),這是一句俄國諺語,意思為「要你好看」。它的威力相當於5700萬噸TNT炸彈,是廣島原爆的3333倍。爆炸之後,帶火球的蕈菇雲直衝天際64公里,擴散範圍超過100公里,不斷湧出的爆炸雲霧中一千多公里外都看得見,可見爆炸威力極為驚人。

Russia Declassifies Footage Of Biggest Nuke Ever Tested: "Mushroom Cloud 7 Times Higher Than Everest" https://t.co/pO3l4rPGE3