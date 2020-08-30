風王「梅莎」不排除轉強！明天最靠近台灣　今晚開始有雨

▲中央氣象局30日2時「路徑潛勢預測圖」(左圖)顯示，「梅莎」大致通過琉球至宮古島一帶、經東海、再轉向北北東往韓國方向。29日20時「海洋熱含量」(OHC)圖顯示，「梅莎」通過「海洋熱含量」高的海域(右圖)，且為時較長；有利其持續增強。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）



記者葉國吏／綜合報導

中央氣象局30日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，梅莎颱風大致通過琉球至宮古島一帶、經東海、再轉向北北東往韓國方向。北部、東北部受到外圍環流影響明後(31、1日)兩天有雨。

中央氣象局預報員張承傳透露，梅莎颱風速度加快，明天下半天、後天上半天最靠近台灣，北部、東北部明後2天有雨。另外，由於梅莎颱風行徑路徑「海洋熱含量」(OHC)高，有利颱風發展，預估梅莎颱風強度將到到達中颱上限、也不排除轉為強颱。

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▲「梅莎」雖不侵台，但今晚起迎風面水氣漸增，北海岸、東北角開始有局部短暫陣雨的機率。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，梅莎颱風模式模擬將快速增強，更有超越「巴威」、「黃蜂」的紀錄(中心平均風速43米/秒)而成為今年最強颱的機率。

「梅莎」雖不侵台，但今晚起迎風面水氣漸增，北海岸、東北角開始有局部短暫陣雨的機率。明日、週二(31、1日)北台灣受其外圍環流影響，雲量多有陣雨；台灣附近各海面風浪增大，沿海及海面活動要特別注意。

▲今(30)日白天各地大多為晴時多雲；但大氣仍不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨。

今(30)日白天各地大多為晴時多雲；但大氣仍不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨，部分平地受到影響。各地氣溫：北部25至35度、中部23至35度、南部23至35度、東部23至36度。今晚起迎風面水氣增多，北海岸、東北角開始有有局部短暫陣雨的機率。

明日、週二(31、1日)北台灣受颱風外圍環流影響，雲量多、有陣雨，高溫降、明顯轉涼。中南部影響小，午後仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率。週三(2日)「梅莎」遠離轉西南風，迎風面的中南部有局部陣雨或雷雨，背風面的北部、東半部則為晴朗炎然、高溫回升至36度以上的天氣。週四至週六(3至5日)轉東北風，但水氣很多，各地有局部短暫陣雨或雷雨的機率；其中仍以午後的機率較高；各地氣溫略降，北台灣天氣轉涼。