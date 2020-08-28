今年最強颱「梅莎」影響台灣關鍵曝光　對東部海域影響顯著



記者葉國吏／綜合報導

菲律賓東方海面有「熱帶低壓」醞釀中，明(29)日即有機率發展為第9號颱風「梅莎」；未來其經過海溫高、風切小的環境，時間較長，故模擬強度更甚於「中颱巴威」。彭啟明透露，太平洋高壓有東退趨勢，未來對台灣東部海域影響較為顯著。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，過去這兩天，下雨的形式都不大相同，今天又有點不一樣，西南風水氣有顯著減少趨勢，不過西南風和海陸風環流交會，南部沿海在清晨還是有明顯降雨，預計今天南部除了早上的降雨外，仍有局部零星雲系移入，午後熱對流發展也要注意，但將比前兩天雨勢少很多，周末會更為減少，轉為零星的陣雨。

請繼續往下閱讀...

▲氣象達人彭啟明談論天氣。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

這波西南風也正在逐漸減弱當中，主要是風勢及水氣，都顯著改變，不過大環境還是西南風。大家更關注的是在菲律賓東方海面約850公里，台灣東南東方約1100公里海面上，有一個熱帶性低氣壓發展生成，預期可能在明天就有機會正式被命名為今年第九號颱風梅莎(Maysak，柬埔寨提供名稱，是柚木的意思)，預期未來可能先朝向日本琉球到台灣宜蘭東方海面宮古島附近通過，然後再往韓國附近前進，接近台灣東方海面時間點大約在周一到周二間。

不過彭啟明表示「這只是未來的預測」，由於太平洋高壓有東退趨勢，未來移動仍受到高壓勢力影響，也不排除較接近宮古島附近，這對台灣東部海域影響較為顯著，目前海溫或低壓環流的發展，很有利於颱風快速成長，提醒您下周一二在東部或東北部的海域有水上活動，務必要留意可能有較大浪高或要注意可能有長浪發生。

台灣的天氣也因為這個颱風連動影響，大致上若不是直接侵襲，除了要注意東半部及東北部受到颱風環流影響，可能風勢較大，反要留意是否有下沉氣流發展，各地會較熱，也仍有午後雷陣雨發展機會。