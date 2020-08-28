梅莎颱風最快明生成！吳德榮：比中颱巴威強具不確定性　南高屏防大雨

▲最新(27日20時)美國(GEFS)系集模式模擬(左圖)，及多國模式模擬(右圖)皆顯示，「梅莎」大致通過琉球至宮古島一帶、經東海、再轉向東北往韓國方向，直接侵襲台灣的機率很低。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

記者葉國吏／綜合報導

菲律賓東方海面有「熱帶低壓」醞釀中，明(29)日即有機率發展為第9號颱風「梅莎」；未來其經過海溫高、風切小的環境，時間較長，故模擬強度更甚於「中颱巴威」。另外，受到西南風影響，氣象局也針對台南、高雄、屏東發佈大雨特報。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，最新系集模式模擬路徑顯示，「梅莎」大致通過琉球至宮古島一帶、經東海、再轉向東北往韓國方向，直接侵襲台灣的機率很低。但因有理論上的「不確定性」，模式仍將持續調整其與台灣的相對距離，並決定其外圍環流對北台灣的影響程度，應繼續觀察。

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▲受到西南風影響，氣象局也針對台南、高雄、屏東發佈大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局）

最新(27日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今(28)日西南風挾帶水氣雖略減，迎風面南部、中部仍有局部「強對流」發展，伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風及瞬間強降雨)及局部性大雨、豪雨的機率；北台灣午後有局部陣雨或雷雨，亦有「大雷雨」發生的機率，應注意防範。今日各地氣溫：北部24至36度、中部23至33度、南部24至32度、東部23至35度。

最新模式模擬顯示，明(29)日風向轉變，但大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨，各地高溫略升。下週(30)日晚起至週二(30至1日)颱風的外圍雲系為北台灣帶來降雨的機率，高溫略降；中南部午後仍有局部短暫陣雨或雷雨。下週三、四(2、3日)西南風迎風面的南部、中部，清晨、午後有局部陣雨或雷雨的機率，背風面則是高溫炎然的天氣。

氣象局長鄭明典在臉書貼了一張高解析度的預報天氣圖，並幽默寫下，「希望這樣遠遠的說再見就好」，以及「這是我們模式的預告，下星期有個大颱風，希望它如模式預報一樣，遠遠的通過就好，這個颱風有點太大、太強了，不歡迎」。