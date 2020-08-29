「梅莎」挑戰今年風王！強度激增　明晚影響北台灣

▲梅莎颱風潛勢路徑圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

梅莎颱風快速增強，以目前資料顯示將會成為今年最強颱風。雖然預測路徑不會直接侵襲台灣，但外圍環流明晚就會開始影響北台灣。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，中央氣象局29日2時「路徑潛勢預測圖」與28日20時歐洲中期預報中心(ECMWF)系集模式模擬顯示，「梅莎」大致通過琉球至宮古島一帶、經東海、再轉向北北東往韓國方向，直接侵襲台灣的機率很低。

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由於其經過海溫高、風切小的環境，且為時較長；模式模擬將快速增強，更有超越「巴威」、「黃蜂」的紀錄(中心平均風速43米/秒)而成為今年最強颱的機率。「梅莎」雖不致直接侵台，但明晚起迎風面水氣漸增，北海岸、東北角開始有局部短暫陣雨的機率。下週一、二(31、1日)北台灣受其外圍環流影響，雲量多有陣雨；台灣附近各海面風浪增大，沿海及海面活動要特別注意。

▲花蓮縣黃色高溫燈號。

最新(28日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今(29)日至明(30)日白天風向轉變為弱東北風，但大氣仍不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨，部分平地受到影響。各地晴朗炎熱，高溫略升；氣象局針對花蓮縣發佈黃色高溫燈號。

最新模式模擬顯示，下週一、二(31 、1日)北台灣受颱風外圍環流影響，雲量多有陣雨，高溫略降；中南部影響小，午後仍有局部短暫陣雨或雷雨。下週三(2日)轉西南風，迎風面的中南部，清晨、午後有局部陣雨或雷雨的機率，背風面則是氣溫回升，晴朗炎然的天氣。下週四、五(3、4日)轉東北風，迎風面有局部雨，氣溫略降；中南部午後仍有局部陣雨或雷雨的機率。