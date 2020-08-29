　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「梅莎」挑戰今年風王！強度激增　明晚影響北台灣

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼潛勢路徑圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲梅莎颱風潛勢路徑圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

梅莎颱風快速增強，以目前資料顯示將會成為今年最強颱風。雖然預測路徑不會直接侵襲台灣，但外圍環流明晚就會開始影響北台灣。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，中央氣象局29日2時「路徑潛勢預測圖」與28日20時歐洲中期預報中心(ECMWF)系集模式模擬顯示，「梅莎」大致通過琉球至宮古島一帶、經東海、再轉向北北東往韓國方向，直接侵襲台灣的機率很低。

請繼續往下閱讀...

由於其經過海溫高、風切小的環境，且為時較長；模式模擬將快速增強，更有超越「巴威」、「黃蜂」的紀錄(中心平均風速43米/秒)而成為今年最強颱的機率。「梅莎」雖不致直接侵台，但明晚起迎風面水氣漸增，北海岸、東北角開始有局部短暫陣雨的機率。下週一、二(31、1日)北台灣受其外圍環流影響，雲量多有陣雨；台灣附近各海面風浪增大，沿海及海面活動要特別注意。

▲▼潛勢路徑圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲花蓮縣黃色高溫燈號。

最新(28日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今(29)日至明(30)日白天風向轉變為弱東北風，但大氣仍不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨，部分平地受到影響。各地晴朗炎熱，高溫略升；氣象局針對花蓮縣發佈黃色高溫燈號。

最新模式模擬顯示，下週一、二(31 、1日)北台灣受颱風外圍環流影響，雲量多有陣雨，高溫略降；中南部影響小，午後仍有局部短暫陣雨或雷雨。下週三(2日)轉西南風，迎風面的中南部，清晨、午後有局部陣雨或雷雨的機率，背風面則是氣溫回升，晴朗炎然的天氣。下週四、五(3、4日)轉東北風，迎風面有局部雨，氣溫略降；中南部午後仍有局部陣雨或雷雨的機率。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
「梅莎」挑戰今年風王！強度激增　明晚影響北台灣
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

寄包裹省一筆！中華郵政推「i郵箱」回饋　免費寄件1次方法出爐

「梅莎」挑戰今年風王！強度激增　明晚影響北台灣

替代役幹部遭爆料！值勤偷溜「爽吃燒肉」　役政署證實

第一次征服百岳被同伴丟下⋯山屋巧遇女孩獨自完成挑戰「紅了眼眶」

高中生上摩鐵3男3女「荒淫大鍋炒」！隔天下體痛爆　求媽陪看醫生

YouTube不能提「美豬美牛」　網測試驚：留言被刪了！

蔡政府開放美豬美牛因「時空背景不同」　楊志良痛批混蛋話

彰化萬人血清研究IRB資料太簡略　陳時中：專案小組調查

梅莎颱風「最接近台灣」時間曝光　開學日嚴防大雨

486先生曝館長「病床照」　上千粉絲湧入祈願：為了台灣撐下去

館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒

馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

館長主刀醫師曝「他一直拜託」！手術7小時...2周內有機會出院

調皮老爹惡整帥兒「沒在客氣！」 他被可樂射臉...網：這就是父愛XD

超帥鮮肉深情酥麻高唱《想自由》 網全聽醉「狂重播」：這顏值可以

館長遭23歲狂粉「猛轟3槍」畫面曝光！　中槍滾一圈跌落車外…蔡阿嘎9字應援

「終極館粉」爆打開槍嫌　埋伏4小時飛撲一拳打臉

寄包裹省一筆！中華郵政推「i郵箱」回饋　免費寄件1次方法出爐

「梅莎」挑戰今年風王！強度激增　明晚影響北台灣

替代役幹部遭爆料！值勤偷溜「爽吃燒肉」　役政署證實

第一次征服百岳被同伴丟下⋯山屋巧遇女孩獨自完成挑戰「紅了眼眶」

高中生上摩鐵3男3女「荒淫大鍋炒」！隔天下體痛爆　求媽陪看醫生

YouTube不能提「美豬美牛」　網測試驚：留言被刪了！

蔡政府開放美豬美牛因「時空背景不同」　楊志良痛批混蛋話

彰化萬人血清研究IRB資料太簡略　陳時中：專案小組調查

梅莎颱風「最接近台灣」時間曝光　開學日嚴防大雨

486先生曝館長「病床照」　上千粉絲湧入祈願：為了台灣撐下去

8月必買鞋懶人包！Nike枕頭拖、adidas小花鞋與極光藍YEEZY BOOST潮翻

美軍「準航母」現蹤台灣東部外海　衛星圖被公布

寄包裹省一筆！中華郵政推「i郵箱」回饋　免費寄件1次方法出爐

現代人咖啡不離手　當舌頭出現這些警訊時應少喝為宜

波辛基斯右膝半月板撕裂報銷　帶傷硬撐「早在G1就受傷」

Yahoo民調選「安倍接班人」　日網友捨親中石破茂！河野太郎得68%票數狂輾

羅友志：兄弟跟我爆館長的料　道上一句話形容他

台開放美牛豬　美國副總統：為強化貿易夥伴關係開大門

阿嬤養的「胖虎」超圈粉！肥嘟嘟配霸氣眼神反差萌　「喊媽小虎」更惹人愛

台開放美牛豬　薛瑞福：現在是美台FTA最佳時機

7孩與爹玩按進水裡真心話遊戲 問「誰最愛發脾氣」他慘遭壓制XD

生活熱門新聞

遇全台僅6台法拉利超跑！他怕爆：閃遠點

砸2600萬救網站！館長3天前求救：遇流氓

逛好市多「這句話」不能信　她親身驗證！

486先生曝館長病床照　粉絲感動祈願

雪花白口罩4縣市開賣　新色曝光9/2預購

梅莎颱風「最接近台灣」時間曝光

開槍轟館長　網分析兇手3動作：可以判很輕

辦好市多會員會脫單好瞎　他半年後驚呆

3打3摩鐵「大鍋炒」　下體痛爆要媽陪看醫

女孩第一次征服百岳被同伴丟下

YT不能提美豬美牛 網留言測試驚

開放美豬美牛因「時空背景不同」　楊志良痛批混蛋話

魔戒黑寡婦「屍羅」出沒？他家後院冒出6.6米蜘蛛網

加油70元「給1千卻找830」　她轟：手法太粗糙

更多熱門

相關新聞

梅莎颱風「最接近台灣」時間曝光

梅莎颱風「最接近台灣」時間曝光

位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，28日下午已生成為今年第9號颱風「梅莎」，氣象局預測梅莎將朝北北西移動，周日（30日）將迅速北上，並在31日的開學日當天影響到台灣的天氣，31日下半天、9月1日將會最靠近台灣。氣象專家吳德榮表示「梅莎颱風可能會是今年到目前為止最強的颱風，不過幸好這樣的路徑離台灣相當遠，只有輕微影響」。

台南佳里警大雨破獲賭博案9人全帶回警所

台南佳里警大雨破獲賭博案9人全帶回警所

今年最強颱「梅莎」影響台灣關鍵曝光　對東部海域影響顯著

今年最強颱「梅莎」影響台灣關鍵曝光　對東部海域影響顯著

梅莎颱風最快明生成！　吳德榮：比中颱巴威強具不確定性

梅莎颱風最快明生成！　吳德榮：比中颱巴威強具不確定性

鄭明典：「梅莎」太強了不歡迎

鄭明典：「梅莎」太強了不歡迎

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

「館粉」爆打開槍嫌　飛撲打臉

肥肉可換錢！體重現折飯店住宿

遇全台僅6台法拉利超跑！他怕爆：閃遠點

網爆潘瑋柏空姐妻懷孕「準備辦離婚」　唱片公司怒了

「麥當勞女神」破尺度脫了！

砸2600萬救網站！館長3天前求救：遇流氓

汐止警殉職1年　10年女友心碎發文

孕婦向錢莊借錢竟要求拍裸照　年息559%

逛好市多「這句話」不能信　她親身驗證！

妻嘿咻出血　洋尪竟得意：玩壞了

男友在她家輕生…3千萬豪宅變凶宅！台中女心碎

泰皇爆召回打入冷宮10個月寵妃

哥哥女友霸住「房間崩壞」！爸媽嘆：沒救了

更多

最夯影音

更多
館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒

館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒
馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面