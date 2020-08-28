梅莎颱風「最接近台灣」時間曝光　開學日嚴防大雨

▲輕颱梅莎將在開學日當天影響台灣的天氣。（圖／氣象局）



記者林彥臣／綜合報導

位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，28日下午已生成為今年第9號颱風「梅莎」，氣象局預測梅莎將朝北北西移動，周日（30日）將迅速北上，並在31日的開學日當天影響到台灣的天氣，31日下半天、9月1日將會最靠近台灣。氣象專家吳德榮表示「梅莎颱風可能會是今年到目前為止最強的颱風，不過幸好這樣的路徑離台灣相當遠，只有輕微影響」。

氣象局指出，梅莎颱風在31日下半天至9月1日上半天是最接近台灣的時候，預計屆時將會通過琉球群島北上，進入到東海的海域，之後將持續朝日韓的方向前進。

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▲開學日當天必須嚴防大雨發生。（圖／記者崔至雲攝）



29日各地大多為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。30日北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；清晨至上午南部地區亦有零星短暫陣雨。

31日、9月1日受到颱風外圍環流影響，北部及東北部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；1日南部地區亦有局部短暫陣雨。

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