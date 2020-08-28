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新所長新氣象！　台南佳里警大雨破獲賭博案9人全帶回警所

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▲台南佳里分局西港分駐所新任所長蘇家戊布達後，立即展現效率，破獲賭博案帶回9人偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南佳里分局西港分駐所新任所長蘇家戊布達後，立即展現效率，破獲賭博案帶回9人偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南佳里分局西港分駐所新任所長蘇家戊，8月27日上午9時舉行布達後，立即展現效率，於中午12時許破獲賭博案，警車陸續載回一群年輕民眾，依序帶進所內，頓時分駐所內熱鬧了起來，附近民眾還誤以為是來參加交接典禮的來賓！

▲台南佳里分局西港分駐所新任所長蘇家戊布達後，立即展現效率，破獲賭博案帶回9人偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南佳里分局西港分駐所新任所長蘇家戊布達後，立即展現效率，破獲賭博案帶回9人偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南佳里分局西港分駐所新任所長蘇家戊布達後，立即展現效率，破獲賭博案帶回9人偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

原來西港所接獲通報，於西港區新興街一處市場內有疑似賭博跡象，新任蘇所長立即帶員前往查緝，發現係一群從事工地工作人員，因大雨影響提前收工，並領取當日薪資，有人臨時起議玩牌小賭，遂於工地附近已停業閒置市場內，以撲克牌點數比大小方式聚賭現金壓注現場輸贏，警方到場發現該處係公眾得出入場所，於公共場所公然聚賭，屬違法行為立即取締，將賭客9人全部帶所偵辦，查扣賭具撲克牌1副、賭資6310元等證物。全案詢問後依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南佳里分局西港分駐所新任所長蘇家戊布達後，立即展現效率，破獲賭博案帶回9人偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里分局斯儀仙分局長呼籲警察執法絕不懈怠，若涉及經營牟利、提供場地、聚眾抽頭，於公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，皆觸犯刑法賭博罪嫌，希望民眾勿以身試法，應從事正當良好的休閒活動，不要有違法賭博或破壞安寧秩序及違反善良風俗的行為，若遭取締不僅掃興且觸犯刑責，得不償失。

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