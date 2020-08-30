法27歲女印度聖橋拍裸片被逮！　竟為「推銷生意」最高3年徒刑

▲女子在「拉克斯曼朱拉橋」上拍攝裸體影片。（圖／翻攝自Google Map）

記者張靖榕／綜合外電報導

法國一名27歲女子因在印度世界著名的瑜珈大城「瑞詩凱詩」（Rishikesh）拍攝裸體影片，於當地時間周四（27日）被警方逮捕，目前面臨最高3年刑期的牢獄之災。女子聲稱，拍攝裸體只是為了促銷自己的生意。

綜合外電報導，警察局長沙克拉尼（RK Saklani）指出，警方先前在社群網站上看到裸拍內容而開始調查，女子名為瑪莉海蘭（Marie-Helene），她於名聞全球的拉克斯曼朱拉橋（Lakshman Jhula）橋上裸體拍攝影片，而且還在飯店裡拍攝數張裸照。

拉克斯曼朱拉橋為瑞詩凱詩一座知名的懸索徒步橋，建於1939年，全長137公尺，跨越恆河。1960年代拉克斯曼朱拉橋因披頭四（Beatles）而為眾人所知，至今仍是全世界背包客和熱愛瑜珈之人的熱門景點。

沙克拉尼告訴《法新社》，「或許在法國這種事情不會受到排斥，但瑞詩凱詩是個神聖的地方，拉克斯曼朱拉橋是羅摩（Rama，印度神祇，毗濕奴的化身），他的兄弟拉克斯曼（Lakshman）和老婆悉妲（Sita）跨越恆河的地方。」

瑪莉海蘭3月自法國抵達印度後，便因隨之而來的2019冠狀病毒疫情困留當地，她向警方表示自己在網路上做項鍊生意，拍攝裸體影片僅僅是為了衝高人氣，刺激項鍊銷售。

此案若成立最重可達3年徒刑，由於可能需花上數個月才能完成，瑪莉海蘭現在已經保釋出獄，但手機被警方留做保管並作為調查的證物之一。