法史上第2大現金搶案！里昂運鈔車駛離銀行　秒被包夾「劫走3億」

▲法國法蘭西銀行(Bank of France)。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

法國第三大城市里昂(Lyon)28日上午發生銀行運鈔車搶案,一輛裝甲運鈔車在駛出法蘭西銀行(Bank of France)里昂分行之後,隨即被數名武裝搶匪盯上,對方在發動攻擊後劫走900萬歐元(約新台幣3.15億元)現金。此次事件也是法國史上金額第2高的現金竊盜案。

綜合法新社等外媒報導,事發於當日上午9時左右,隸屬於魯密斯(Loomis)保安公司的運鈔車遭到武裝份子襲擊,兩輛貨車前後包夾運鈔車,對方先是恐嚇運鈔車司機後,接著竊取車上現金,隨即乘車逃離現場。目前當地警方及專家已介入調查。

魯密斯執行長特雷希(Michel Tresch)事後受訪表示,這是一場大膽的襲擊行動,地點還位在市中心,但所幸運鈔人員並沒有受到傷害。據悉,當時3名在現場的員工將於31日接受心理諮詢治療。

此案是法國自2009年以來金額第2高的現金搶案。當年搶匪托尼穆蘇林(Toni Musulin)盜走1160萬歐元,當局事後成功追回大多數現金。

▼嫌犯逃逸車輛事後被發現被遺棄在一處小巷內,起火燃燒。

