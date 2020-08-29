往前跑就對了！印度高齡68歲老婦3公里路跑賽奪冠　丈夫淚哭不捨

▲印度西部68歲老婦卡萊在路跑賽奪冠。（資料照，非本人／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

印度西部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）不久前舉辦一場3公里的路跑比賽，然而最後卻是年近古稀的老婦拉塔‧卡萊（Lata Kare）奪冠，只見身材纖細瘦弱的她赤裸著雙腳、眼神充滿著堅毅，衝破終點線，令眾人跌破眼鏡！

根據英媒《BBC》報導，68歲的卡萊在這場比賽中奪得5000盧比（約新台幣2千元）的獎金，然而最後卻將這筆錢用在治療丈夫的醫藥費，令丈夫不禁感動地眼淚奪眶，除感到驕傲外也表示不捨，「她都已經這把年紀了，還要為我做這些！」

報導指出，卡萊的丈夫身患重病，需要至醫院接受核磁共振成像掃描治療（MRI），然而卻因出身貧困，無力負擔該筆醫療費。不過在某次偶然的機會中，卡萊意外聽到同街區年輕人的聊天內容，得知邦內即將舉行路跑比賽，首獎便是5000盧比。

年輕人得知卡萊的際遇後，鼓勵道，「奶奶您經常走路，跑贏第一名算什麼？冠軍肯定歸您！」。

卡萊心想，若跑輸頂多一無所獲，不過若跑贏則不用煩惱丈夫的醫藥費，於是心一橫，在沒有運動鞋、運動服的情況下，僅穿著一身印度傳統服飾「紗麗」，踩著一雙破拖鞋直往前衝，直到最後終於看到終點線，聽到兩旁觀眾驚聲歡呼，才知道跑贏這場3公里的路跑賽。

卡萊接受採訪時表示，「其實我對於賽跑根本沒有任何概念，我只有唯一一個念頭，就是一定要完成、且要跑贏這場比賽，而如今我終於靠著自己拿到5000盧比。」

據悉，某電影製作公司得知如此感動的故事後，決定要將此段經過改編為電影，並邀請卡萊挑大梁出演，擔當電影的女主角。