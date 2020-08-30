嘉義地區慈善團體助學表揚　166名貧困家庭學子受惠

▲嘉義地區慈善團體聯合助學表揚活動 166名學子受惠。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「2020嘉義地區慈善團體聯合助學扶助暨表揚活動」29日再度展開，活動由社會局與社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會共同辦理，為協助縣內弱勢家庭學子順利就學，自100年至109年共辦理8場次聯合助學活動，共結合23個企業、宮廟、慈善公益團體捐助經費663萬600元，由25個社福團體協助弱勢學子申請助學扶助金，累計1252人次弱勢學子受益。

今年助學活動匯集財團法人台灣省嘉義市城隍廟等23個慈善團體及善心人士的愛心，共同捐助獎助學金、愛心禮品、親子活動達新台幣111萬3800元，一同幫助166名貧困家庭學子就學，大愛精神，令人感佩。

縣長翁章梁表示，助學表揚活動意象為「傳遞愛的力量」，以蘋果樹代表讀冊囝仔，在成長的過程中需要養分滋養、水源灌溉、細心呵護及穩定的生長環境才能茁壯成長並長出甜美的果實。

翁章梁說，透過縣政完善的教育環境及助學單位投入的滋養，讓讀冊囝仔得以安心於學校中學習、成長，勇於追求自己的夢想及目標，進而在社會上勇敢逐夢；蘋果果實代表成長茁壯的學子，在經過成長的磨練及協助後長出好的果實並能分享給他人，重複傳遞愛的力量，期盼透過更多的善心力量讓蘋果樹結實纍纍，讓讀冊囝仔夢想成真。

嘉義縣慈善團體聯合協會理事長周信成表示，活動自100年辦理至今，獲得社會慈善福利團體認同支持，為照顧本縣自立自強半工半讀弱勢學子，設立「助學金」獎項，鼓勵家境清寒弱勢學子﹔為肯定學子學習進步、成績優異、特殊才藝三項目設立「優異獎學金」獎項，另為感謝弱勢學子集結自身小小力量回饋社會，延續去年設立「善的循環」獎項，期盼透過今日活動表彰曾受助之學子能奉獻自己所能回饋社會。每個家庭多少都會遇到困境，這些學子不因此喪志，反而更加勇敢，且能不吝回饋社會，協助更多的人，讓愛循環及蔓延。