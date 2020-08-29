嘉市商家謝師活動開跑　26間特約商家入列

▲嘉義市重視教育結合特約商家推出敬師活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

九月是個感恩的月份，尤其是對於重視教育的嘉義市來說更是重要。為感謝師恩，嘉義市不僅在這個月份規劃多項敬師活動，今年更邀請在地特色商家，共同辦理「教師專屬優惠活動」，嘉義縣市的教育人員只要憑教育機構場域證件，即能享有特殊優惠，將感激與祝福直接回饋。

▲嘉義市敬師活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

市長黃敏惠表示，十年樹木，百年樹人。教育是一段很長遠的路，教育更是一個生命影響生命，生命感動生命的歷程。教師是孩子生命中的貴人，能為學生開啟生命的璀璨，為感謝教師的用心與奉獻，彰顯尊師重道的精神，嘉義市特別將九月訂為敬師月，並規劃相關敬師月系列活動，以彰顯典範，感謝師恩。

教育處長林立生表示，今年敬師系列活動首先開跑的是「一起相挺教師專屬優惠活動」，希冀對努力深耕於教育事業的工作夥伴，聊表心中感謝之意，於是特別邀請嘉義市工商策進會及嘉義市教師會一同合作，希望能做出讓從事教育人員更有感的教師節活動。

敬師活動資訊是嘉義縣市從事教育相關人員，只要在9月1日至9月30日期間，憑教育機構場域證件，就能獲得店家指定優惠喔！參與的店家計有26間共襄盛舉，更多店家專屬優惠訊息請洽『嘉義市工商發展投資策進會』臉書粉絲專頁、教育處臉書粉絲專頁。