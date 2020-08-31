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「美豬進口、總統下台！」　台南藍軍請蔡政府不要與全民為敵

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台南藍軍請蔡英文政府不要與全民為敵！　國民黨團高喊美豬進口、總統下台！

▲台南市議會國民黨團、中常委高思博，要求台南市長黃偉哲，遵守議會不分藍綠決議的食安條例，瘦肉精零檢出，也喊話蔡英文政府，不要用行政命令讓乙型受體素合法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為捍衛台灣人的健康，國民黨辦全國連線記者會，台南市議會國民黨團、中常委高思博齊聚疾呼「疼惜農民、健康台灣；美豬進口、總統下台」，要求台南市長黃偉哲遵守議會不分藍綠決議的食安條例，瘦肉精零檢出，也喊話蔡英文政府，不要用行政命令讓乙型受體素合法。

台南市議會國民黨團指出，根據美麗島電子報最新民調73.７％民眾都反對美豬進口，連綠的選民都不挺，台南市國民黨團請蔡英文政府不要與全民為敵！

台南市議會國民黨團書記長王家貞、蔡育輝、蔡淑惠、李中岑、謝龍介、張世賢、尤榮智、許至椿、方一峰、林燕祝、林美燕、曾培雅、盧崑福、李文俊、李鎮國、洪玉鳳，黨團全體成員和中常委高思博，共同為民發聲，拒絕美豬進口。

王家貞手持看板強調，任憑時空轉變，健康絕不打折，民進黨在野說一套，執政又做一套，民進黨自己打自己的臉有沒有很腫，請黃偉哲不要未戰先降，根據美麗島電子報最新民調73.7％民眾都反對美豬進口，連綠的選民都不挺，請蔡英文政府不要與全民為敵！

蔡育輝表示，為了守護台南鄉親健康，一再主張修改食安自治條例，沒想到時任台南市長的賴清德就是反對，經過黨團一再奮鬥，終於獲得藍營議員支持，在 106年6月23日修改食安自治條例增訂第11條之1，豬肉瘦肉精零檢出，違反者處以6萬以上到2億元以下罰鍰，請黃偉哲市長遵守。 曾培雅指出，瘦肉精影響國人健康至鉅，請黃偉哲市長要遵守議會決議。

國民黨中常委高思博指出，坊間盛傳民進黨打算利用行政命令規避民意，讓美豬不受乙型受體素規範，不論中央或地方民代都是接受選民所託，請蔡英文政府不要對抗民意，讓人民吃爐渣米和美國豬做成的「民進黨牌肉燥飯」，來傷害國人健康。

張世賢也痛批民進黨政府說謊成性也讓國人看破手腳，不要拿到政權就出爾反爾，美國豬瘦肉精問題嚴重，為什麼要拿國人健康當兒戲，蔡英文總統應立刻下台。

尤榮智指出，年前民進黨針對美國豬問題是怎樣批評馬英九的，馬英九都沒讓美國豬進口，民進黨還要求馬英九下台，錄影帶清楚讓國人看到當年民進黨所言所行，現在蔡英文為了抱美國大腿，拿國人健康來交換，全世界都沒變只有蔡英文變了。

▲台南市議會國民黨團、中常委高思博，要求台南市長黃偉哲，遵守議會不分藍綠決議的食安條例，瘦肉精零檢出，也喊話蔡英文政府，不要用行政命令讓乙型受體素合法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許至椿怒罵蔡英文政府是獨裁的政府，拿國人性命開玩笑，台灣有立法精神，民進黨居然把立法機構當塑膠，希望行政單位不要瀆職，針對美國豬問題要硬起來。
林美燕也批民進黨字典沒有對錯，甚麼事情都能轉彎，當年民進黨在野時不是強力反對美國豬嗎？為什麼執政全然不顧國人健康。

林燕祝也諷刺說民進黨牌肉燥飯再配上美國牛肉湯，真是蔡英文政府特製戕害國人健康餐，她要求台南市教育局長宣示營養午餐絕對不用美國豬，以保障國人健康。

李中岑說，農委會、教育部都說不吃美國豬，針對的是「生鮮肉品」，「加工製品」卻沒有限制，這些進口的美國豬誰吃？年輕人愛吃熱狗、漢堡、煎餃，是不是進了年輕人的肚子裡？年輕人這麼挺民進黨，民進黨卻這麼絕情！

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