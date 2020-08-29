美豬美牛開放業者怒看新聞才知道　陳吉仲承諾：將與7000養豬戶溝通

▲農委會陳吉仲。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

府院昨日拍板，鬆綁瘦肉精美豬、30月齡以上美牛進口。但許多養豬業者氣憤表示，事前根本不知道，是看了新聞才知道已拍板。對此，農委會主委陳吉仲坦言，全國養豬戶近7千戶，確實沒有第一時間溝通，但後續會補足，並讓台灣豬市占率維持9成以上。

蔡英文昨日拍板開放萊克多巴胺豬肉（瘦肉精）。養豬協會幹部得知消息時指出，當初政府還答應若要開放會先與業者溝通，現在忽然拍板根本沒有人知道，他們極力反對瘦肉精豬肉進口，若影響國人食安疑慮，以及影響台灣養豬產業，他們不排除抗議到底。

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陳吉仲表示，昨日下午4點與產業有初步溝通，但也坦言全國養豬戶近7千戶，確實沒有第一時間逐戶溝通，農委會將會補足，目前與產業初步溝通，將會持續邀請各縣市相關協會與公會、飼料商、冷凍肉品商等溝通，並舉行相關座談會。

針對百億基金該如何啟動，陳吉仲也說，一定會與業者仔細說明，至於產業建議一定要標示產地，政府也將納入政策。陳吉仲也提到，美豬議題並非是搬到檯面來第一遭，許多豬農都明白早晚會面對這個問題，但相信政府配套措施只要做到位，並且產業界配合落實冷凍、冷藏、生鮮及熟食等都清楚標示產地等處理原則，並啟動百億養豬業基金，不僅能讓衝擊降到最低，甚至可以讓養豬產業更具競爭力。

