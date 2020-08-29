「我ok你先吃」　葉毓蘭：瘦肉精零檢出在民進黨眼中已不成問題

▲國民黨立委葉毓蘭。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對總統蔡英文28日拍板開放萊克多巴胺（瘦肉精）美豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，國民黨立委葉毓蘭晚間批評，民進黨2013年堅持瘦肉精「零檢出」，怕開放進口影響農民、消費者，如今都不是問題了，且號稱最會溝通的政府，連自家立委都到最後一刻才被告知，依照蔡英文反對前朝的批評標準，她就是被民進黨標準認證的「無能總統」。

葉毓蘭臉書指出，蔡英文宣布因時空環境不同，所以將自明年1月1日起開放美國豬肉進口，並且這項政策將跳過立法院審議，直接以行政命令施行，「號稱最會溝通的政府，現在連民進黨的立委都是到最後一刻才被告知」，依照民進黨以前反對前總統馬英九開放美牛進口的批判標準，蔡英文就是被民進黨標準認證的「無能總統」。

葉毓蘭表示，蔡英文過去說萊克多巴胺「不安全」，現在卻說「安全」，且又說「時空環境改變」，說來說去都是蔡英文的標準，連溝通的標準都變了，連民進黨委員都是28日才獲得通知，可是王美惠、鍾佳濱、蔡易餘等綠委，針對進口美豬都拒絕表達意見。

葉毓蘭批評，2013年民進黨堅持瘦肉精零檢出，爭取「糧食主權」，要求政府不要開放美豬進口，農產品開放進口影響的不只是農民，還有廣大的消費者。現在這些在執政黨眼中都不是問題了。

葉毓蘭也提到，根據2018年統計數據，台灣豬肉消費量為牛肉６倍。我國飲食文化習慣吃內臟，但瘦肉精容易殘留於動物內臟，對國人健康威脅遠高過美日等國，政府不讓立法院辯論是在怕什麼呢？

最後，葉毓蘭還Tag揶揄指出，「我ok你先吃」、「時空管理大師蔡英文」、「蔡英文：今晚我想來點美豬瘦肉精」。

▼葉毓蘭28日臉書發文圖片。（圖／翻攝自Facebook／立法委員葉毓蘭）