開放美牛豬肉進口爭議　黃偉哲：做全面的比較不只是表象比較

▲台南市長黃偉哲說，這次對於美國豬肉跟美國牛肉的開放問題，如果要跟過去馬英九時期來做比較的話，他覺得應該做全面的比較，不是只是做表象的比較。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

蔡英文政府開放瘦肉精豬肉及美國牛肉進口，引發前總統馬英九強烈批評，台南市長黃偉哲說，這次對於美國豬肉跟美國牛肉的開放問題，其實是針對單一國家美國，單一品項只有萊克多巴胺，且有訂定安全容許，大家如果要跟過去馬英九時期來做比較的話，他覺得應該做全面的比較，不是只是做表象的比較。

黃偉哲市長說，馬英九那個時候開放，第一個沒有配套，也就是沒有國內因應的配套，那這次我們是有對豬農的利、還有消費者的權益有做相關的配套，什麼樣的配套呢？在台南市來講，第一我們會用我們所有的團膳、還有營養午餐，我們會指定用國產豬肉；第二對農民的配套，中央已經提到了，要成立100億的產業發展基金，所以說對於豬農的利益以及收入會照顧到；第三對於這個CODEX也就是容許量的配套。

黃偉哲說，過去馬英九在要進口，跟美國簽署要進口美國豬肉的時候，事實上，那個時候世界動物衛生組織的食品法典CODEX，並沒有訂定容許標準，也就是說我們無所適從，到底是要依據多少容許量，這一次是我們比照日本、韓國，也就是比照世界動物衛生組織的食品法典CODEX，訂定10bbp的容許量，所以說容許量也有配套，對農民有照顧，對消費者有照顧。我覺得這點是應該可以考量的。

黃偉哲強調，就台南市而言，我們一定會訂定嚴格的查察標準，就是說對於標示哪裡來的，消費者應該有選擇的權利，所以說對於哪裡來的豬肉，他可以選擇不吃美國豬肉，他可以選擇只吃國產豬肉，那我們也會要求一些餐廳或是一些肉舖說，他只販售國產豬肉的餐廳，只用國產豬肉的肉舖，那他們會跟進口豬肉區隔開來，這樣子消費者就有一個可依循的標準。

據了解，蔡英文政府拍板開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口。前總統馬英九8月28日批評，蔡英文總統過去帶頭反對開放美豬、美牛，如今卻不經過國會，也沒有和畜牧業者溝通就擴大開放，應該為「雙標」和「髮夾彎」向社會大眾道歉。

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