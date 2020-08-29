開放美牛豬！我設百億基金　陳吉仲：國內毛豬維持每公斤65元以上

▲蔡英文昨日宣佈，鬆綁瘦肉精美豬。（圖／路透社）

記者崔至雲／台北報導

總統蔡英文昨日宣佈，鬆綁瘦肉精美豬、30月齡以上美牛進口，同時成立百億養豬產業基金。農委會主委陳吉仲臉書上表示，未來將維持國內毛豬拍賣價格在生產成本（每公斤65元）以上、每年至少編列24億元預算執行養豬產業發展計畫等，來支持國內養豬產業。

陳吉仲說明，百億養豬產業基金將用來維持毛豬拍賣價格的平穩，確保國內毛豬的拍賣價格都會高於豬農的生產成本。另外還有多項政策措施，要來支持養豬產業，包括，運用加工、出口、行銷、冷鏈調節、獎勵使用等多元方法，維持國內毛豬拍賣價格在生產成本（每公斤65元）以上、每年至少編列24億元預算執行養豬產業發展計畫。

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▲陳吉仲說明，百億養豬產業基金將用來維持毛豬拍賣價格的平穩，確保國內毛豬的拍賣價格都會高於豬農的生產成本。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

另外，豬隻死亡強制保險，保費補助全面提高1成，500頭以下養豬場全額補助，協助豬農降低經營風險；升級現代化養豬場（高床+密閉式）設備補助提高到1/2，改善飼養環境，增進生產品質；獎勵餐飲業者、校園午餐、國軍副食使用國產豬肉產品，鞏固國產豬肉市佔；獎勵外銷國產生鮮豬肉及加工產品，鼓勵拓展更多新興市場。

陳吉仲大讚蔡總統及蘇貞昌院長領導的執政團隊，是史上最重視台灣畜牧業的政府。從前年開始全面防堵非洲豬瘟於境外，一直到今年正式解除口蹄疫疫區，總統和院長都再三指示農委會每個細節都要執行到位。2002年台灣加入WTO時，很多人認為我們的養豬產業會倒下，但經過一連串的升級轉型，現在台灣豬不但沒有消失，反而以更高品質打敗了進口豬，在國內擁有超過9成的自給率。

陳吉仲強調，「現在就是台灣養豬產業再次向上提升的關鍵時刻，我們一定會和國內所有豬農一起攜手打拚，全力奮鬥」。