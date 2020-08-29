影／梅莎強度激增上看強颱！最快今晚轉中颱　下週北台灣迎雨

記者李宜秦／台北報導

受到西南風影響，今日中南部上午有短暫陣雨，大台北地區也會有午後雷雨，中央氣象局提醒，若要觀賞大稻埕煙火的民眾，先卡位就務必攜帶雨具。另外，目前位在海面上的颱風「梅莎」有明顯增強的趨勢，預計今晚到明晨會增強為中颱，到了周二抵達琉球海面時，也有機會增強為強颱，成為今年最強的颱風。

▲梅莎颱風預計今晚增強為中度颱風 。（圖／氣象局）

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氣象局預報員劉沛滕表示，今日午後雷雨範圍較廣，包括山區、近山區平地、大台北地區等都有雨，由於今晚適逢大稻埕煙火節，雖然到了晚上雨勢應已停止，但若要預先卡位的民眾，則要留意可能會下雨，務必攜帶雨具。

針對輕度颱風梅莎，劉沛滕指出，今早8點其位置在鵝鑾鼻東南東1100公里海面上，移動速度緩面，由於海面上條件有利發展，梅莎有明顯增強的趨勢，預計今晚或明晨增強為中度颱風。

▲受梅莎颱風外圍環流影響，下周北台灣有雨 。（圖／氣象局）

劉沛滕表示，梅莎明天開始北上移動，預計周一、二移動到琉球群島，屆時也是距離台灣最近的時候，北部、東北部將受到外圍環流影響，出現局部陣雨，其他地區也會有午後雷雨。

劉沛滕表示，梅莎吸收很多水氣，累積了許多能量，周二抵達琉球群島時，可能會增強為強度颱風，成為今年最強的颱風，周三後繼續往北移動。不過梅莎距離台灣陸地最近時約500公里，仍未達警戒範圍，因此發布海警機率較低，僅會受到外圍環流影響。

劉沛滕表示，若梅莎路徑稍微改變，距離台灣再更遠，那受到外圍環流的影響就會減少，雨勢也會減弱，畢竟颱風來台還有幾天時間，因此仍須密切注意變化。