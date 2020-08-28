快訊／第9號颱風「梅莎」生成！持續增胖恐成中颱⋯周日北上逼近台

▲TD11生成為「梅莎」颱風。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

根據日本氣象廳資料顯示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓已生成為今年第9號颱風「梅莎」，中央氣象局表示，梅莎將於周日迅速北上，周日到周二為北部、東北部帶來雨勢，且因海洋、大氣環境佳，有可能發展至中颱等級。

氣象局表示，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓於今(28)日14時發展為輕度颱風，編號第9號(國際命名MAYSAK，中文譯名：梅莎)，預測向琉球南方海面移動，目前對臺灣地區無直接影響，本局正密切注意中。

請繼續往下閱讀...

▲「梅莎」颱風生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

氣象局預報員徐仲毅表示，第9號颱風「梅莎」這兩天將滯留海面，周日迅速北上，周一通過琉球海面，朝西北方向、往日韓方向移動，周一離台灣距離相對最近。

▲受颱風影響，大台北周日起有雨。（圖／記者李毓康攝）

徐仲毅表示，預計梅莎可能增強至中颱等級，雖然侵台機率低，但周日到周二仍會間接影響台灣，預計周日開始北部、東北部就會有雨，周一、二的雨勢漸強，由於距離台灣有一段距離，因此發布海上警報的機率較低。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」預測，梅莎在太平洋高氣壓導引下，往北進行，下周一、二通過日本琉球海域，再繼續往北朝韓國前進。「路徑變數趨於明朗，差在偏西的程度還能有多少，關鍵在於太平洋高氣壓的勢力。」梅莎未來行經的區域環境相當適合發展，至少中度颱風，「在西南季風水氣支援下，會滿大隻的！」

▲▼TD11生成為「梅莎」颱風。（圖／氣象局）