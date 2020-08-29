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台南某藥局凌晨大火...酒精助燃　勇消搶救「踩空」胸部撞傷送醫

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▲台南市北區西門路四段1家藥局凌晨發生火警，消防局出動25車57人前往搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市北區西門路四段1家藥局凌晨發生火警，消防局出動25車57人前往搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區西門路1家藥局29日凌晨發生火警，消防局出動大批人車搶救，由於藥局有囤放醫藥用品、酒精等物品，搶救困難，消防人員破門全力搶救，火勢約1小時撲滅，但有1名高姓警消因「踩空」階梯，胸部撞到欄杆疼痛不適，被預防性送醫，檢查無礙後離院，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

台南市消防局119勤務中心於29日凌晨3時54分許據報，位於台南市北區西門路有1間藥局發生火警，119馬上調派和緯、公園等消防分隊消防車前往搶救。

▲台南市北區西門路四段1家藥局凌晨發生火警，消防局出動25車57人前往搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

公園消防分隊車組到場，發現火場有冒出火勢與濃煙，立即請求119增援，119再派2梯次，共計各式消防車25車，警義消57人前往搶救，消防人員接駁水帶拉多條水線進行破門搶救。

惟因藥局內有囤放各式醫療用品、藥品、雜物及易燃的酒精等，造成搶救困難，消防人員進入火場內，全力射水搶救下，火勢於凌晨4時59分撲滅，並進行殘火處理。

▲台南市北區西門路四段1家藥局凌晨發生火警，消防局出動25車57人前往搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

初步勘查，現場燃燒藥局內商品，面積約20平方公尺，幸無人員受困傷亡發生，但在搶救過程中，和緯消防分隊1名高姓警消，因搶救火勢時「踩空」階梯，跌倒前傾胸部撞到欄杆疼痛不適，消防局為了安全性考量，以救護車將他預防性送醫檢查，檢查後無礙離院返回休息。目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

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