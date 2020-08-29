　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／南投大觀市場凌晨大火「延燒3平房」！警消馳援射水灌救

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南投草屯大觀市場火警。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲草屯大觀市場凌晨火警，火勢延燒3間平房。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

記者李忠憲、莊智勝／南投報導

南投縣草屯鎮芬草路一段大觀市場29日凌晨3時38分傳出火警，現場攤販區竄出熊熊烈火，火舌不斷延燒，波及3間平房，燃燒面積達220平方公尺；警消獲報後立即出動第一大指揮車、草屯、中興、碧興、南投、鳳鳴、爽文、雙冬等分隊共14車27人到場馳援，火勢於4時55分獲得控制、5時05分完全撲滅。經初步清查，現場無人員受傷，財物損失約90萬元，確切起火原因仍待進一步調查釐清。

▲▼南投草屯大觀市場火警。（圖／記者李忠憲翻攝）

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
帥炸「消防猛男」嬌妻照片曝光！　根本「警界林熙蕾」素顏就很正
快訊／旗津沙灘戲水「2兒遭浪打上岸」！父失蹤一夜清晨尋獲已亡
李茂生揭露「館長槍擊案疑點」：你以為法律人都是白癡喔
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

啃老男錢從哪來？50萬黑槍打館長、聘王牌雙律師　家人聽到傻眼

快訊／南投大觀市場凌晨大火「延燒3平房」！警消馳援射水灌救

快訊／旗津沙灘戲水「2兒遭浪打上岸」！父失蹤一夜清晨尋獲已亡

李茂生揭露「館長槍擊案疑點」：你以為法律人都是白癡喔

館長中3彈術前慌張跳針1句話！　醫師掛保證：往100分狀況發展

館長槍擊案「最新10大疑點」　啃老卻請王牌雙律師！蘋果手機仍鎖死

羅友志：兄弟跟我爆館長的料　道上一句話形容他

旗津戲水失蹤！父親救兒遭海水帶走　遊客目睹「剩2個孩子」

桃園孕婦沒錢生孩！借高利貸「拍裸照擔保」　年息559％還到崩潰　

「難想像會如此衝動」槍擊館長　嫌犯鄰居：他很斯文、都會打招呼

館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒

馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

館長主刀醫師曝「他一直拜託」！手術7小時...2周內有機會出院

調皮老爹惡整帥兒「沒在客氣！」 他被可樂射臉...網：這就是父愛XD

超帥鮮肉深情酥麻高唱《想自由》 網全聽醉「狂重播」：這顏值可以

館長遭23歲狂粉「猛轟3槍」畫面曝光！　中槍滾一圈跌落車外…蔡阿嘎9字應援

「終極館粉」爆打開槍嫌　埋伏4小時飛撲一拳打臉

啃老男錢從哪來？50萬黑槍打館長、聘王牌雙律師　家人聽到傻眼

快訊／南投大觀市場凌晨大火「延燒3平房」！警消馳援射水灌救

快訊／旗津沙灘戲水「2兒遭浪打上岸」！父失蹤一夜清晨尋獲已亡

李茂生揭露「館長槍擊案疑點」：你以為法律人都是白癡喔

館長中3彈術前慌張跳針1句話！　醫師掛保證：往100分狀況發展

館長槍擊案「最新10大疑點」　啃老卻請王牌雙律師！蘋果手機仍鎖死

羅友志：兄弟跟我爆館長的料　道上一句話形容他

旗津戲水失蹤！父親救兒遭海水帶走　遊客目睹「剩2個孩子」

桃園孕婦沒錢生孩！借高利貸「拍裸照擔保」　年息559％還到崩潰　

「難想像會如此衝動」槍擊館長　嫌犯鄰居：他很斯文、都會打招呼

格林認同喬治「隔離打球超焦慮」　滑手機就看到所有人噴你

啃老男錢從哪來？50萬黑槍打館長、聘王牌雙律師　家人聽到傻眼

快訊／南投大觀市場凌晨大火「延燒3平房」！警消馳援射水灌救

快訊／旗津沙灘戲水「2兒遭浪打上岸」！父失蹤一夜清晨尋獲已亡

舒淇「耳下3公分激短髮」新造型帥炸！　N年長髮消失驚呆李千那

吉林國家糧倉玉米「爬滿黑蟲」全是洞！　官方證實：正在噴藥滅蟲

帥炸「消防猛男」嬌妻照片曝光！根本「警界林熙蕾」素顏就很正

大陸新款轎跑「超車雙B＆保時捷」？北歐動力加持比拼德系車

別把錯推給更年期！男性「不舉」　恐是6大疾病最早警訊

愛馬仕300萬暴龍錶有漫畫感　Jaquet Droz以金雕秀東方龍

他花1個月估狗幫主子洗澡妙招　緊張放水卻見「貓超愛」傻爆眼

社會熱門新聞

「館粉」爆打開槍嫌　飛撲打臉

孕婦向錢莊借錢竟要求拍裸照　年息559%

汐止警殉職1年　10年女友心碎發文

羅友志：兄弟跟我爆館長的料　道上一句話形容他

營業員業績未達慘賠跳河　遺書指名給經理人

男友在她家輕生…3千萬豪宅變凶宅！台中女心碎

快訊／法院裁定了！23歲狂粉確定羈押禁見

館長中3槍後仍直播　李茂生：誰是「真兇」不是法律問題

藏鏡人伏襲館長6大疑點曝！開槍秒自首...聘1萬元/hr大咖律師

藏鏡人被認證？檢察官防滅證聲押槍擊館長嫌

睡衣妹公審女熊貓　反被逼關版

館長手術前焦急狂問「我還能運動嗎」

呂秋遠懷疑「性騷擾館長」是一種設計　

旗津戲水失蹤　父親救兒遭海水帶走

更多熱門

相關新聞

員林豆漿店「閃燃畫面」曝！苦命兒燒成焦屍

員林豆漿店「閃燃畫面」曝！苦命兒燒成焦屍

彰化縣員林市莒光路一家早餐店28日凌晨傳出火警，29歲的巫姓男員工在更換瓦斯時不慎起火，當場被燒成焦屍，整起事故共釀成1死2傷慘劇。如今監視器畫面曝光，凌晨近4時，早餐店一如往常正在備料，2名女員工在店裡忙進忙出，不料下一秒爐具旁卻突然閃燃、竄出大火，2名女子驚慌從火海中跳出，但當時站在較內側的巫男逃生不及，當場被活活燒死。

員林早餐店惡火奪命！死者無父無母打工4年

員林早餐店惡火奪命！死者無父無母打工4年

即／員林知名豆漿店惡火　1死2傷

即／員林知名豆漿店惡火　1死2傷

台東金聯世紀酒店暗夜竄火　1傷

台東金聯世紀酒店暗夜竄火　1傷

快訊／台東金聯世紀酒店凌晨失火　1遊客傷

快訊／台東金聯世紀酒店凌晨失火　1遊客傷

關鍵字：

南投火警草屯大觀市場

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

「館粉」爆打開槍嫌　飛撲打臉

遇全台僅6台法拉利超跑！他怕爆：閃遠點

肥肉可換錢！體重現折飯店住宿

「麥當勞女神」破尺度脫了！

網爆潘瑋柏空姐妻懷孕「準備辦離婚」　唱片公司怒了

孕婦向錢莊借錢竟要求拍裸照　年息559%

汐止警殉職1年　10年女友心碎發文

砸2600萬救網站！館長3天前求救：遇流氓

羅友志：兄弟跟我爆館長的料　道上一句話形容他

逛好市多「這句話」不能信　她親身驗證！

妻嘿咻出血　洋尪竟得意：玩壞了

營業員業績未達慘賠跳河　遺書指名給經理人

連體嬰回不去了！《驕女》仁芯徹底黑化　

更多

最夯影音

更多
館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒

館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒
馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面