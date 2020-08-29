快訊／南投大觀市場凌晨大火「延燒3平房」！警消馳援射水灌救

彰化縣員林市莒光路一家早餐店28日凌晨傳出火警，29歲的巫姓男員工在更換瓦斯時不慎起火，當場被燒成焦屍，整起事故共釀成1死2傷慘劇。如今監視器畫面曝光，凌晨近4時，早餐店一如往常正在備料，2名女員工在店裡忙進忙出，不料下一秒爐具旁卻突然閃燃、竄出大火，2名女子驚慌從火海中跳出，但當時站在較內側的巫男逃生不及，當場被活活燒死。