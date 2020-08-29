快訊／南投大觀市場凌晨大火「延燒3平房」！警消馳援射水灌救

▲草屯大觀市場凌晨火警，火勢延燒3間平房。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）
記者李忠憲、莊智勝／南投報導
南投縣草屯鎮芬草路一段大觀市場29日凌晨3時38分傳出火警，現場攤販區竄出熊熊烈火，火舌不斷延燒，波及3間平房，燃燒面積達220平方公尺；警消獲報後立即出動第一大指揮車、草屯、中興、碧興、南投、鳳鳴、爽文、雙冬等分隊共14車27人到場馳援，火勢於4時55分獲得控制、5時05分完全撲滅。經初步清查，現場無人員受傷，財物損失約90萬元，確切起火原因仍待進一步調查釐清。
▲草屯大觀市場凌晨火警，火勢延燒3間平房。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）
記者李忠憲、莊智勝／南投報導
南投縣草屯鎮芬草路一段大觀市場29日凌晨3時38分傳出火警，現場攤販區竄出熊熊烈火，火舌不斷延燒，波及3間平房，燃燒面積達220平方公尺；警消獲報後立即出動第一大指揮車、草屯、中興、碧興、南投、鳳鳴、爽文、雙冬等分隊共14車27人到場馳援，火勢於4時55分獲得控制、5時05分完全撲滅。經初步清查，現場無人員受傷，財物損失約90萬元，確切起火原因仍待進一步調查釐清。
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