墜50米中雪山谷…男命大手肘骨折！黑鷹升空吊掛1hr成功救援

記者李忠憲、徐愷昕／苗栗報導

1支8人登山隊28日在攀爬中雪山230林道時，其中1名49歲王姓山友不慎墜落50米深的山谷中，致頭部撕裂傷、右手肘骨折。苗栗消防局獲報後趕緊通報空勤直升機協助，不過因現場地形受限，他們遂先將傷患移至26K處營地，而空勤總隊今（29）日上午7時立刻出發救援，所幸僅花1小時就成功將傷患帶回並交由救護車送醫。

▲苗栗中雪山一名登山客墜谷，搜救人員派遣黑鷹直升機協助吊掛送醫。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼王姓登山客爬中雪山時不慎墜谷，致頭部撕裂傷、右手肘骨折。（圖／記者李忠憲翻攝）

空勤總隊28日接獲通報稱，一名49歲王姓男山友在登山時，不慎墜谷掉落約50米深的山谷，造成右手肘骨折及頭部撕裂傷急需救援。直升機當日下午4時52分起飛，不過到場後因發現該處地形不適合吊掛，被迫先行返航，救難隊遂改將傷患移至26K處營地，待隔日再實施直昇機吊掛送醫。

空勤總隊29日上午7時即派遣黑鷹直升機從清泉崗機場起飛，同時23分發現目標，與後艙搜救員確認救援方式後，速將人員與擔架吊掛下放至目標區，42分救援完畢，8時許回到機場並順利將王男交由救護車送醫，前後僅花1小時。

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