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美食街瞥到拐杖爺爺！往後一看…店員小哥「端麵跟著走」暖到爆

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲男員工幫老爺爺端麵，光是照片就超暖心。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

暖暖的一幕讓原PO直呼溫馨！一名男網友日前到美食街用餐，看到有男店員幫老爺爺端麵，就算對方動作相當緩慢，也絲毫不見店員小哥不耐煩，依然慢慢的跟著老爺爺的步伐走。這個畫面讓原PO忍不住拿出手機，拍下2人的背影上傳到臉書《爆廢公社》，「分享這溫馨的畫面，這社會處處有溫暖！」

「員工幫爺爺端著麵，慢慢的跟隨著那緩慢的步伐，幫爺爺端到位子上」，這位男網友上傳一張照片，只見男店員穿著一身白色的廚師服，手上拿著一盤餐點，跟在一位拄著拐杖的老爺爺後方，畫面光是用看的，就讓人感到心裡一暖。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，他用完餐後突然好奇心作祟，就往前走、尋找老人家的身影，「找到了！爺爺的對面坐著一位老奶奶，兩個人貌似都差不多90歲左右了」，他笑說當時老奶奶戴著一次性手套，像小孩子一樣吃著炸雞，爺爺也用緩慢的步調跟奶奶互動著。

▲▼老人示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲兩老的互動讓原PO感到很有愛。（示意圖／Pixabay）

可愛的兩老讓男網友忍不住在心中送上祝福，「也感謝這名員工的協助，與社友們分享這溫馨的畫面，這社會處處有溫暖。」貼文曝光後，吸引將近8500人按讚，其他網友紛紛留言，「應該要給這位員工最佳員工獎」、「謝謝這個社會處處有溫情，暖暖的」、「今天最令人欣慰的畫面。」

還有人大讚該間店的服務確實很好，「那間員工超讚的！只要看到我帶女兒買飯就會有人出來協助！對媽媽真的是很大的幫忙」、「好多次自己帶著兒子去點餐，他們都會幫忙端著一起找位置放下了才會離開，對他們也是相當抱歉以及感謝呢」、「這間的店員都很棒！之前懷孕帶小孩也都會主動幫忙端」、「這間的訓練真的很貼心。」

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