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加油70元「給1千卻找830」　店員主動問少100嗎？騎車妹轟：手法太粗糙

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▲汽油，油價，加油站，中油，加油。（圖／記者姜國輝攝）

▲加油糾紛頻傳！（示意圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／劉維榛報導

「你的手腕太粗糙了！」一名騎車妹痛批，明明加油僅70元，她給千鈔付帳，卻只收到830元，且鈔票還是重疊一起，正當她一頭霧水時，店員反問「是少100元嗎？」接著快速拿出100元補足。更怪異的是，從頭到尾原PO都悶不吭聲，為何店員知道少100元，貼文曝光後，掀起2派網友戰爆！

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，今（28）日下午騎車去加油，表明95汽油加70元，隨後她掏出1000元大鈔，同時一邊滑手機，結果店員進行找零時，卻把鈔票都「重疊」一起，原PO依照往常點鈔確定，發現只有830元。

請繼續往下閱讀...

原PO反應不及，「我一句話都沒吭」，下秒店員先開口反問，「是少100元嗎？」原PO強調，當下自己還是沒說話，只見店員就拿出100元。從鈔票重疊到主動問是否少錢，接著再主動給100元，敏銳的原PO直言不單純，「孩子～我很想跟你說，你的手腕太粗糙了！」

原PO也質疑店員，「我不知道現在是不是疫情關係，你工資有減少？是不是想說我在按手機，找錢我不看，直接會塞回包包？」

▲▼加油70，給1000卻只找830，店員主問動：是少100嗎？（圖／翻攝爆怨公社）

▲店員主動問是否少100？讓原PO覺得怪怪的！（圖／翻攝爆怨公社）

文章曝光後，網友兩派看法，一派認為母湯，「版主沒說話，工讀生卻說了：是少100嗎？版主沒說話，工讀生怎麼知道少多少？個人見解啦」、「我也遇過，那間加油站我很少去，就遇到少找錢，我直覺是不單純，後來我去加油都拿一百去找，或找自助加油」、「主要是加油站工讀生的反應吧，沒說話他自己主動說是少100嗎？誰都會聯想到是刻意不是忙到忘記，我以前在加油站打工，確實這種人不少」。

其他多數人則幫忙緩頰，「我點好錢找給客戶，如果他有點我也會盯著客戶點，也許加油員有在看你點錢啊」、「有時候真的會漏掉，至少他沒爭辯了」、「有時候錢會黏在一起吧，有時候可能太忙了吧」、「結帳多出來的錢，也不是加油員的啊，我記得有規定員工身上不能帶錢，所以用手腕太粗糙有點重了，算錯、找錯難免的，沒必要說成這樣」。

也有同行店員跳出來解釋，「我有過，想事情時少找給客人錢，過了幾秒追出去問客人，我是不是少找了，還真的少，趕快還他。也有過找給客人了，客人看著錢愣住時，我也突然想到不是找這個金額，然後趕快跟客人說等等，衝回去拿錢給客人，也有過多找給客人，交班時果然少錢，趕緊跟同事說這100我賠，是我找錯了，做久了難免會有這麼幾次...」。

▼有苦主買彩券遇到類似狀況！（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼加油70，給1000卻只找830，店員主問動：是少100嗎？（圖／翻攝爆怨公社）

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