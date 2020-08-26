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遇全台僅6台「8500萬法拉利」！只有駕駛一個座位　網笑：單身才能開

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲在馬路上遇見8500萬的跑車，他驚呆「該離多遠？」 （圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

人人心目中都有跑車夢，但高昂的售價總是令人卻步，在路上看到限量跑車，都會忍不住多看幾眼，但若不小心撞到，可能需要支付巨額的賠償金。有網友日前在馬路上停紅綠燈時，看到斜前方有一台紅色的超跑，沒想到該車竟然要價8500萬元，全台甚至僅有6台。他驚呆詢問，「 看到它要離多遠？」

原PO在臉書社團「報廢公社」發文，在等紅綠燈時，意外撞見一台紅色跑車，外型相當特別，且車子只有駕駛一個座位，而駕駛人似乎還戴著安全帽，讓他忍不住拍下照片，好奇詢問「8500萬上路，看到它要離多遠？」

請繼續往下閱讀...

據了解，該輛車是一台夢幻法拉利稀有跑車「Ferrari Monza SP1」，於今年6月初在台灣亮相，外觀上採用單座開篷配置，沒有前擋風玻璃，而是導入虛擬前擋導流設計，因此隨車還會附贈安全帽。設計靈感來自1950年代經典車款，全球限量499輛，目前全台僅6人擁有，價格約8500萬元起。

貼文一出後，網友們紛紛留言，「離一個輩子的距離」、「最好離開地球表面」、「我覺得你退到外島會安全多了」、「消失比較安全」、「他在台北，大概你就要在宜蘭」、「這必須境外隔離才安全」、「他在國道1號南下20公里處，你大概就要在南下5公里處」、「他在台北，我就要在高雄這麼遠」、「至少要離8500公尺」。

由於車子的造型太特殊，不少網友開玩笑說，座位只有一人「果然是單身才能開的車」，「有錢人的浪漫，享受孤獨」、「連妹子都不能載，功能性零分」、「太沒公德心了！誰家的滑鼠丟馬路」、「法拉利紅的無線滑鼠」、「看起來好像滑鼠」、「比我阿公的雙門帳篷發財車還不方便」、「有錢人總是孤單的，連朋友都沒得載」。

▲▼ 。（圖／翻攝自周杰倫IG）

▲該車款也曾出現在周杰倫的個人IG貼文中。（圖／翻攝自周杰倫IG）

▲▼此外，該車也曾出現在周杰倫的個人IG裡。 。（圖／翻攝自周杰倫IG）

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