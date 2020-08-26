最狂防身器！他雨中開自動傘「秒噴1公尺」變暗器　網笑炸：懂偽裝

記者曾筠淇／綜合報導

台灣的天氣多變，有時上一秒還出大太陽，下一秒竟就下起傾盆大雨，因此不少民眾出門都會帶上一把傘。自動傘只要一按就開、再按就關，不但比傳統傘方便許多，還能及時擋雨，不過一名網友就無奈表示，他某天正要使用自動傘時，傘頭竟往前噴射，形同暗器，害他只能淋成落湯雞。

這名網友在「爆廢公社」上發文表示，某天正逢大雨，因此他就拿出了隨身攜帶的自動傘，豈料才一按下按鈕，傘頭竟直直的往前噴射，彈了將近1公尺遠，讓他只能傻眼的瞪著桿子。

原PO無奈自嘲，「這是我的傘，同時也是一把暗器。」這把自動傘是他的老婆新買的，不料竟這麼容易就損壞，且還難以修復，因此他乾脆把這荒唐的一幕錄下來，讓其他人笑一笑。

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▲自動傘變成暗器噴射出去。（圖／網友江宣慶授權提供）

不少網友看到貼文後，紛紛留言回應，「去去武器走」、「防身很好用餒」、「可以拿來攻擊別人」、「被雨傘耽誤的甩棍」、「原來是雨傘造型的螺絲起子」、「偽裝成雨傘的暗器」、「噴出去不丟臉，撿回來感覺比較讓我丟臉」、「原來是哈利波特」、「抓不住的它」、「瞬間變防身器」。

此外，影片也釣出不少苦主，「跟我們的傘一樣」、「我上次買的新雨傘第一次用也是這樣，還好沒射到前面的同事」、「我也有一隻（支）」、「我也是欸，自動傘打開之後噴出去解體，而且還是下大雨的時候」、「我也有」、「這支品質真的很母湯」。