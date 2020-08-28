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訂外送70元「特製滷肉便當」！她一看配菜傻眼：是物價飛漲嗎？

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▲令人傻眼的70元便當。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲2顆貢丸分佔2格。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

實習記者劉雪兒／綜合報導

一名女網友因為上班忙碌，中午時透過外送平台訂了70元的滷肉飯便當，拿到便當後她一打開發現，除了主菜滷肉飯之外，其餘「3格」配菜少得可憐，其中2格竟各放一1顆貢丸，讓她傻眼表示，「是最近物價上漲得太誇張嗎？」

這名台中女網友在臉書「爆怨公社」分享自己訂的便當照片，她表示，因上班無法外出，於是和同事透過外送服務叫了便當，她點的是一個「特製滷肉便當」。便當送來後她打開一看便傻住，因為雖然有滿滿的滷肉飯，但三格配菜格裡卻是一格青菜，另外兩格各放一顆貢丸，於是PO網「弱弱的問一下，這一個便當70元...是最近物價上漲的太誇張嗎？」

請繼續往下閱讀...

原PO後來更新的說，她知道現在開店不容易，什麼東西都貴，不管是房租、水電、人事成本等，自己一開始也沒有要求便當菜色要多高級，但三格配菜格卻有兩格是貢丸，讓她不太能接受。至於是否被外送員偷吃，她認為「絕對不是」，因為她發現別人也買到這樣的便當，言下之意表示她同事的便當也是一樣情況。

貼文照片一出，許多網友看了都傻眼表示，「這樣的便當不如吃便利商店的」、「兩顆貢丸還佔兩格真的很扯」、「都叫便當了，如果便當長這樣，不如直接去買滷肉飯就好，誰要花75買這個啊」、「不管多少錢的便當，兩道配菜用兩顆貢丸取代，真的讓人覺得不舒服」、「這是沒菜，隨便濫竽充數吧」、「那2顆貢丸很搶戲」、「市場魯肉便當都有筍絲、白菜魯、煎蛋、或魯蛋半熟蛋」、「在台中應該50比較合理」、「外送價格不漲就只能内容縮水而已」、「說真的 考慮到平台抽成，只有一菜的滷肉飯便當我能接受，但好歹是一顆滷蛋 也比兩顆貢丸好啊...」。

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爆怨公社滷肉飯便當

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