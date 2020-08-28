這照片有臭味！妹子搭車撞見「放2週果皮」怒自拍　曝高清腳底板…網吐了

▲後方乘客的裸足讓原PO忍不住比出中指。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

搭車看到這一幕，讓人一秒反胃！一名女網友在臉書《爆怨公社》貼出一張照片「怎麼車廂總是會遇到這種人餒？」原來是後面乘客把鞋子脫掉，赤腳跨在她的椅背邊邊，她用自拍鏡頭還可以清楚拍到對方的腳底板。畫面讓其他人也不舒服，「妳居然還能跟那臭腳拍照」、「太噁心了」、「最討厭這種人！」

女網友貼出一張照片，只見她的椅背後方有一雙腳正「ㄎㄨㄟˋ」著，對方把鞋子脫掉，舒服的交疊著。原PO就拿出手機打開前鏡頭，自拍模式下可以看到對方腳底板，連腳底紋路都超清楚。這一幕讓女網友直比中指，抱怨道「怎麼車廂總是會遇到這種人餒？腳是不是很香？」

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超有味道的一張照片，讓其他人馬上喊想吐，「國民素質真是高啊」、「好像放了兩週的百香果外皮喔」、「太誇張了吧～如果是我，直接從他鼻子給他兩拳！妳居然還能跟那臭腳拍照」、「太噁了……跟他說『你腳很臭』」、「遇過一直踢到我的，趾甲又黑又噁心，還講不聽。」

還有網友表示，「直接罵他有沒有水準，這是公共場所，你以為是你家喔」、「拿橡皮筋彈他」、「搓他的腳腳」、「有一種東西叫賴打」、「給犯婦上夾棍」等。該篇文章曝光沒多久，網友就蓋了600多層樓留言，幫原PO想了超多招應對，可見反胃程度不一般。