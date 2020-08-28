魔戒黑寡婦「屍羅」出沒？他家後院冒出6.6米巨型蜘蛛網...「真的超級可怕」

▲賴清美議員美國同學家後院有巨型蜘蛛網。（圖／翻攝自彰化縣議員賴清美臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

電影魔戒主角佛羅多遭黑寡婦「屍羅」具大蜘蛛網纏殺，場景竟直闖現實生活！彰化縣議員賴清美po出一張圖片，是在同學美國家後院發現的，還附上一張巨型蜘蛛網的圖，網高2.8公尺、寬6.6公尺，蜘蛛目測有10公分大，蜘蛛網長度如同1輛中型巴士，當場把她嚇到直呼，「還真的一輩子沒有看過這麼大的，被纏上恐怕會被生吞下肚」!

這些密密麻麻的蜘蛛網，手指頭一伸馬上就被硬生生纏住，看得令人頭皮發麻，就像電影魔戒中男主角遭到黑寡婦「屍羅」纏殺般恐怖，賴清美說這是住在美國聖地牙哥的余姓同學傳給她看的。

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賴清美說，今年因為新冠肺炎的關係，余姓同學在自家後院種菜、種果樹還養雞生了許多蛋，這陣子都不用愁吃的，但就在昨(27)日晚上要前往關籠子時，才走到半路，在夜燈的照射下，這幅超巨大蜘蛛網就在眼前，蜘蛛活生生的在網中間伺機等待獵物上門，這網還纏過芭樂樹，蓋得相當牢靠，沒有一絲破綻。

余男還跟賴清美說，白天整理後院時，還沒有看到蜘蛛網，沒想到才過7小時蜘蛛已經佈下天羅地網，真的超級可怕，但也很害怕這隻大蜘蛛，跑進家裡該怎麼辦，趨近拍照跟丈量蜘蛛網後，也來不及去看蜘蛛是屬於啥品種，有毒還是沒毒，腦袋裡只有想到一定要將牠「繩之以法」，深吸口氣鼓起勇氣與兒子2人拿起掃把圍堵追打，才將蜘蛛打死後，兩父子這才趕緊將蜘蛛網清理乾淨。

賴清美說，起初看到同學傳的這片蜘蛛網，真的被嚇到了，網的結構太大了，足足有6坪大面積，等於跟一間套房一樣大，真的是太可怕了，沒有親眼看到還真的無法置信以為是只有電影才有的場景，只能說世界上真的無奇不有大開眼界了。

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