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全球瘋搶LA FEMME香水　東森購物亞洲獨家首賣限量100瓶

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Emanuel Ungaro LA FEMME香水（圖／東森購物提供）

▲超搶手的Emanuel Ungaro LA FEMMA淡香水，東森購物 CH46頻道將進行亞洲區限量首賣。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

在時尚圈擁有高知名度的法國精品Emanuel Ungaro，今年推出私人訂製香氛系列新品「LA FEMME」，3月在歐洲限量上市後造成瘋狂搶購，目前全球大缺貨，但現在不用苦等了，東森購物將於購物台進行亞洲區限量首賣，僅上市100瓶。

Emanuel Ungaro推出的LA FEMME奢華限量女人香，堅持只採用最高級原料，香水製造全程嚴格遵循歐洲傳統工法製作，香水前調以清新的柑橘香帶出後續甜美的蔓越莓、中調優雅纖細的茉莉香氣，和高貴紫羅蘭的浪漫結合，形成最核心的精緻花香，提升香水的精緻奢華氣質，基調的檀香、麝香則是緩緩帶出專屬女性的溫暖柔美氣息。

除了堅持絕對奢華的訂製，來自義大利威尼斯資深玻璃工匠之手打造的香水瓶身，桃紅色的瓶身搭配柔軟觸感的霧面絲絨烤漆，呈現出充滿女人味，令人著迷的感官體驗，金色緞面浮雕品牌LOGO的精緻瓶蓋，則是擁有奢華觸感，象徵著使用者高貴出眾的品味與尊榮身份。

在全球造成瘋狂搶貨的LA FEMMA 淡香水，將於8/25（二）晚間PM23:20～AM00:00在東森購物 CH46頻道進行亞洲區限量首賣，限量上市100瓶，100ml售價4980元，數量有限，要搶要快。

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