台中購物節倒數拚了　盧秀燕化身東森購物專家40分鐘賣出百萬水果

▲▼盧秀燕二度化身東森購物專家，40分鐘賣出百萬水果。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

「2020台中購物節」倒數最後一週，登錄消費累計金額逼近65億元，市長盧秀燕24日晚間二度北上東森購物台，與購物專家斯容組成黃金陣容，向全國觀眾力推東勢水梨及外埔紅龍果組成的限量1000組「星級禮盒」，開賣40分鐘完售，總售出金額近百萬元，網友紛紛留言「台中火龍果好大顆！」、「好鮮甜」。

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盧秀燕晚間再度北上東森購物台，錄影搭配直播，與銷售天后斯容現切、現吃行銷「星級禮盒」，盧表示，上回首度在東森購物台行銷台中農特產，不僅秒殺，消費者反應也極佳，此次為了回饋民眾，特別與東勢區農會總幹事田士欣、外埔區農會總幹事李錦東二度北上推銷當季最鮮美的外銷級水果，「市面上絕對買不到這麼優惠的價格！」市價2230元，優惠價950元，就是要讓民眾買到物美、價廉，CP值超高的百貨公司特級禮盒。

▲▼盧秀燕向全國民眾掛保證，台中水果絕對鮮甜。

盧秀燕提到，市府去年為振興經濟首創台中購物節，消費登錄金額25億元，六都第一，今年結合東森購物等電商平台，讓外縣市民眾不用到台中，也能買到台中的好東西，如今登錄金額不僅翻倍，截至今天已逼近65億元，創下紀錄，歡迎大家把握機會來台中消費，除享受星級美食、星級水果，更有機會抽中豪宅！

農業局說明，「星級禮盒」選用東勢區的高接新興梨及外埔區的有機紅龍果，今年台中高接梨結果期雨水較少，香脆感及甜度較常年更好，紅龍果汁多味美、營養價值高，更有一般農產品少有的植物性白蛋白、花青素及水溶性膳食纖維等，種子富含不飽和脂肪酸及抗氧化物，美味又營養。

禮盒中每一顆水梨都經過光波檢測，確保糖度都在11度以上，紅龍果也有15度以上，保證每顆水果都是名符其實的「又甜又好吃」，讓全國消費者買到物超所值的台中農產品。

經發局表示，月前由盧市長攜手台中3大農會，精選出8樣人氣商品，在購物台開賣獨家「台中農產大禮包」，經過盧市長節目Live現場強力推銷，吸引會員爭相下單訂購，開賣40分鐘，限量1,000組銷售一空，緊急追加300組也立即完銷，總售出金額達123萬5千元，今晚再接再勵，一樣繳出漂亮成績。

農業局說明，民眾在購物節期間購買台中農產品，可參加台中購物節登錄摸彩活動，最大獎壓軸精品小豪宅將於9月12日抽出，歡迎大家線上搶購抽大獎。

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