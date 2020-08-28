消費金額破70億！超狂台中購物節進入倒數　東森購物最後一波再加碼

▲把握台中購物節最後時間，購買台中優質好物，抽超級好禮。（圖／翻攝自東森購物網）

消費中心／綜合報導

想開好車、住豪宅嗎？為期兩個月的第二屆台中購物節，當地店家端出各種吃喝玩樂好康，吸引各地民眾衝去血拼一波，尤其累積消費500元並使用台中購物節App登陸發票，花小錢就有機會抱回超狂大獎，更是引來報復性消費，活動開始至今，統計登陸消費金額已破70億元，人人都想試試手氣拚一把。活動進入倒數，趕快把握最後時間消費抽超級好禮，除了跑到台中，也可以到官方指定合作的東森購物，在電商平台動動手指，就能便利入手台中好物，再搭配加碼回饋，買完讓你大呼「划算到破表！」

看準可以天天抽機車、週週抽10萬現金、雙週抽汽車，以及加碼抽70吋4K電視、100萬現金獎，還有市價接近千萬的麗寶豪宅，民眾持續在台中消費，另有一票則是鎖定台中購物節合作的電商平台，不出門照樣享受購物樂趣，將台中所有好吃、好玩的商品一鍵收下。首度加入台中購物節的東森購物，線上特別開設「台中專區」，限時嚴選玩樂購物、觀光旅遊、私房美味及當令優質農特產品等6大主題，精選逾百樣優質商品，例如第二市場超夯人氣伴手禮坂神本舖長崎蛋糕、隱藏在巷弄古早味數字餅乾、度假必玩的麗寶樂園等，將台中當地好吃的、好玩的、好買的介紹給更多人。

▲東森購物強打台中購物節最後一波主題活動，祭出東森幣折抵以及加碼回饋。（圖／翻攝自東森購物網）

台中購物節進入最後倒數階段，東森購物推專屬優惠幫民眾的荷包再省一筆，8/21～8/31主打「台中食在好味道 美食首都」，購買專區內指定人氣美食，可享東森幣最高折抵5%回饋，另再加碼消費頁面標示有「優選」的商品，不限訂單金額，登記就送100枚東森幣。此外，東森購物嚴選各式「買一送一」商品，像是超吸水的彩繪珪藻土地墊、適合單身及小家庭使用的日式馬卡龍合金木柄牛奶鍋、換季整理好幫手的40L掀蓋式收納箱迪士尼超值組等，祭出超殺破盤價讓大家盡情搶購，而只要出現「台中購物節，讓你開好車住豪宅」字樣，即符合活動抽獎資格，滿額登記抽豪宅、汽機車，筆筆消費都是驚喜。

▲在活動專區內點一點，就能買到各式好吃美食。（圖／翻攝自東森購物網）

▲台中購物節活動開始至今，統計登陸消費金額已破70億元。（圖／台中市政府提供）

▲台中購物節祭出超值好禮，大方送上千萬豪宅、百萬NISSAN汽車給所有參與的消費者抽獎。（圖／台中市政府提供）

國旅大爆發、各地卯起來拚振興，今年第二屆台中購物節發威，除了網購熱絡，當地美食商圈、店家與旅館業等也都熱情響應，在總獎值超過2,000萬元的豐富好禮加持下，讓活動人氣暴衝，出現爆炸性買氣，不僅當地人愛消費，外地人也用力血拚，消費熱度從市區擴散到山海屯，台中市府經濟發展局分析前7周消費數據，外縣市民眾貢獻購物節登錄金額超過3.6億元，其中以鄰近的彰化縣、南投縣兩地民眾最「捧場」；而除了花費在生活及旅遊，進一步分析消費紀錄發現，消費登錄金額前10高均是買房或買車，且都是來自於外地民眾，「精打細算」的把高額消費留在台中。