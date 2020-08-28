　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

消費金額破70億！超狂台中購物節進入倒數　東森購物最後一波再加碼

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

台中購物節（圖／翻攝自東森購物網）

▲把握台中購物節最後時間，購買台中優質好物，抽超級好禮。（圖／翻攝自東森購物網）

消費中心／綜合報導

想開好車、住豪宅嗎？為期兩個月的第二屆台中購物節，當地店家端出各種吃喝玩樂好康，吸引各地民眾衝去血拼一波，尤其累積消費500元並使用台中購物節App登陸發票，花小錢就有機會抱回超狂大獎，更是引來報復性消費，活動開始至今，統計登陸消費金額已破70億元，人人都想試試手氣拚一把。活動進入倒數，趕快把握最後時間消費抽超級好禮，除了跑到台中，也可以到官方指定合作的東森購物，在電商平台動動手指，就能便利入手台中好物，再搭配加碼回饋，買完讓你大呼「划算到破表！」

看準可以天天抽機車、週週抽10萬現金、雙週抽汽車，以及加碼抽70吋4K電視、100萬現金獎，還有市價接近千萬的麗寶豪宅，民眾持續在台中消費，另有一票則是鎖定台中購物節合作的電商平台，不出門照樣享受購物樂趣，將台中所有好吃、好玩的商品一鍵收下。首度加入台中購物節的東森購物，線上特別開設「台中專區」，限時嚴選玩樂購物、觀光旅遊、私房美味及當令優質農特產品等6大主題，精選逾百樣優質商品，例如第二市場超夯人氣伴手禮坂神本舖長崎蛋糕、隱藏在巷弄古早味數字餅乾、度假必玩的麗寶樂園等，將台中當地好吃的、好玩的、好買的介紹給更多人。

台中購物節（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物強打台中購物節最後一波主題活動，祭出東森幣折抵以及加碼回饋。（圖／翻攝自東森購物網）

台中購物節進入最後倒數階段，東森購物推專屬優惠幫民眾的荷包再省一筆，8/21～8/31主打「台中食在好味道 美食首都」，購買專區內指定人氣美食，可享東森幣最高折抵5%回饋，另再加碼消費頁面標示有「優選」的商品，不限訂單金額，登記就送100枚東森幣。此外，東森購物嚴選各式「買一送一」商品，像是超吸水的彩繪珪藻土地墊、適合單身及小家庭使用的日式馬卡龍合金木柄牛奶鍋、換季整理好幫手的40L掀蓋式收納箱迪士尼超值組等，祭出超殺破盤價讓大家盡情搶購，而只要出現「台中購物節，讓你開好車住豪宅」字樣，即符合活動抽獎資格，滿額登記抽豪宅、汽機車，筆筆消費都是驚喜。

台中購物節（圖／翻攝自東森購物網）

▲在活動專區內點一點，就能買到各式好吃美食。（圖／翻攝自東森購物網）

▲▼台中購物節倒數2周，消費登錄金額已破50億。（圖／台中市政府提供）

▲台中購物節活動開始至今，統計登陸消費金額已破70億元。（圖／台中市政府提供）

▲台中購物節期間，吸引151名民眾到台中購買百萬名車，希望能抽到大獎。（圖／台中市政府提供）

▲台中購物節祭出超值好禮，大方送上千萬豪宅、百萬NISSAN汽車給所有參與的消費者抽獎。（圖／台中市政府提供）

國旅大爆發、各地卯起來拚振興，今年第二屆台中購物節發威，除了網購熱絡，當地美食商圈、店家與旅館業等也都熱情響應，在總獎值超過2,000萬元的豐富好禮加持下，讓活動人氣暴衝，出現爆炸性買氣，不僅當地人愛消費，外地人也用力血拚，消費熱度從市區擴散到山海屯，台中市府經濟發展局分析前7周消費數據，外縣市民眾貢獻購物節登錄金額超過3.6億元，其中以鄰近的彰化縣、南投縣兩地民眾最「捧場」；而除了花費在生活及旅遊，進一步分析消費紀錄發現，消費登錄金額前10高均是買房或買車，且都是來自於外地民眾，「精打細算」的把高額消費留在台中。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
連3槍轟館長秒自首　資深刑警：黑幫設下的縝密佈局
快訊／《黨產條例》合憲千億資產不保　國民黨回應了
Keanna胖7公斤「上圍激增」變超兇！鬆口真實體重
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

藝FUN券2.0來了！領券咖啡買一送一還能抽汽車　四大超商優惠懶人包

購物台開賣堅果補給隨行包買千送千　消費滿件再送口罩1盒

對環境友善、人類無害！淨毒五郎創辦人鄭伊伶堅持打造「減塑」清潔用品

消費金額破70億！超狂台中購物節進入倒數　東森購物最後一波再加碼

美味升級！長堡車週末現身台北街頭　拍照就免費吃長堡

選對「麵條」料理苦手變神手！質感主廚MASA教你輕鬆做和風洋食

普渡供品還沒買？量販「限時5天」營業到凌晨12點　滿千還送9折現金券

GODIVA加入中秋月餅戰局！「創新口味＋細膩設計」搶攻小資、高端市場

萊爾富開賣虱目魚！首創「鮮魚卡預購」全台1400家門市可買到

全聯中元節衝刺限時5天破盤價！大包裝狂賣50萬包「7大類熱銷榜」出爐

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

傲嬌爸穿內褲逗貓被女兒偷拍！他爆氣罵「不碰貓」到家秒破功

天降混凝土！正妹建築女險毀容　肇事工人還調戲：不然我娶妳啊

KID.小鬼《玩很大》暴雨「幫阿嬤賣餅」！　黃鴻升牽緊緊…她反親臉頰好溫馨～

黑汪被抓紮...牠竟帶路到回收場　志工見3汪「鐵鍊勒脖」氣炸急送醫

阿嬤不滿移工「早上洗頭」占廁所　怒拿雨傘狂敲頭...她錄影向友淚訴

藝FUN券2.0來了！領券咖啡買一送一還能抽汽車　四大超商優惠懶人包

購物台開賣堅果補給隨行包買千送千　消費滿件再送口罩1盒

對環境友善、人類無害！淨毒五郎創辦人鄭伊伶堅持打造「減塑」清潔用品

消費金額破70億！超狂台中購物節進入倒數　東森購物最後一波再加碼

美味升級！長堡車週末現身台北街頭　拍照就免費吃長堡

選對「麵條」料理苦手變神手！質感主廚MASA教你輕鬆做和風洋食

普渡供品還沒買？量販「限時5天」營業到凌晨12點　滿千還送9折現金券

GODIVA加入中秋月餅戰局！「創新口味＋細膩設計」搶攻小資、高端市場

萊爾富開賣虱目魚！首創「鮮魚卡預購」全台1400家門市可買到

全聯中元節衝刺限時5天破盤價！大包裝狂賣50萬包「7大類熱銷榜」出爐

中職／萊福力受傷趕不及　兄弟宣布註冊雷艾斯頂替

先探／台積電南科　新聚落誕生

先探／跌深股大反攻

都更戶傻眼！搬回家「電梯沒直達29樓」　穿6道防火門才能抵達　

玩美移動攜手台北市立動物園　跨界聯名新生寶寶貼圖

產後掉髮超崩潰！她頭髮脫落「白肉浮現」…專家授6招改善：少吃生蛋白

館長遭轟3槍...2段影片曝光！網一面倒質疑「幕後藏鏡人」！警方回應了

中職／情蒐新洋投泰迪　樂天桃猿派出3球探

理財周刊／決勝點　從半年報找出轉機成長股

安倍晉三健康因素請辭　陸外交部：日本內部事務「不評論」

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

消費熱門新聞

TOYOTA進駐蝦皮　打開線上購車大門

Amelie’s Bagel製程大公開

超商最新集點巨型抱抱龍、三眼怪存錢筒超欠搶

麵包夯了40年！不可能沒吃過　　

中元普渡吃出健康好運首推吉利果

萊爾富開賣虱目魚！全台1400家門市可買

「戰勝體脂肪」專業品油師公開秘訣

家樂福中元季到薄荷洗髮精被掃空

巧克力＋月餅迸出新驚喜！GODIVA打造絕美中秋禮盒

13款兒童口罩懶人包　開賣通路一次看

全聯中元節衝刺限時5天破盤價！

全聯首創「芋頭風味生吐司」

剩12天！麥當勞「7大餐點」宣布停賣

2款「高級色」中衛口罩上架　鎖定2平台開搶

更多熱門

相關新聞

力推共好社宅　盧秀燕拚4年內5008戶全動工

力推共好社宅　盧秀燕拚4年內5008戶全動工

台中市長盧秀燕上任後，全力推動社會住宅，為求品質和數量，還將社會住宅取名為共好社宅，如今已有891戶完工，加上規劃興建中的3077戶，以及辦理設計發包階段的1040戶，將力拚第1屆任期內達到5008戶完工或動工目標，讓台中成為宜居城市。

國民黨傳拱「侯盧配」選總統　侯友宜：實現市民期待才是市長本份

國民黨傳拱「侯盧配」選總統　侯友宜：實現市民期待才是市長本份

阿嬤走失台中街頭　警一查竟是清朝出生

阿嬤走失台中街頭　警一查竟是清朝出生

台中購物節消費金額破70億　彰化南投最捧場

台中購物節消費金額破70億　彰化南投最捧場

全台政治人物好感度　盧秀燕成藍營一姊

全台政治人物好感度　盧秀燕成藍營一姊

關鍵字：

台中購物節東森購物台中市振興盧秀燕

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

館長凌晨遭槍擊　右手、右腳中彈

獨／館長遭槍擊影片曝光！

即／館長主刀醫師曝「他一直拜託」！有望1個多星期後出院

館長中彈！一發貫穿右臂再擊中右大腿

槍擊館長嫌正面照曝！擁3項前科

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

即／19秒逃跑片曝光　23歲男帶槍投案

直擊洪小鈴台大醫院「緊皺眉頭候診」

肥肉可換錢！體重現折飯店住宿

鄉民護理師曝館長「中彈位置」槍手真正目的

獨／館長凌晨挨轟3槍　吳宗憲有圖為證「我有不在場證明」

館長槍擊案「沒那麼簡單」　鍵盤柯南懷疑有內鬼

台灣最強男人館長　海陸出身40秒KO涼山特勤

男友在她家輕生…3千萬豪宅變凶宅！台中女心碎

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

更多

最夯影音

更多
七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！
接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面