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力推台中共好社宅　盧秀燕拚4年內5008戶全動工

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▲▼盧秀燕上任後，力推共好社宅，打造台中為宜居城市。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕上任後，力推共好社宅，打造台中為宜居城市。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕上任後，全力推動社會住宅，為求品質和數量，還將社會住宅取名為共好社宅，如今已有891戶完工，加上規劃興建中的3077戶，以及辦理設計發包階段的1040戶，將力拚第1屆任期內達到5008戶完工或動工目標，讓台中成為宜居城市。

▲▼盧秀燕上任後，力推共好社宅，打造台中為宜居城市。（圖／台中市政府提供）

台中市議會今天進行臨時會，市議員陳淑華說，今年第1季台中市的房價所得比達10.01倍，日益攀高的房價帶給民眾巨大購屋壓力，但是有1640戶的社會住宅工程卻不斷流標，讓年輕人更難買到房子，2022年恐怕也無法達到5008戶社宅目標。

中央推出「8年20萬戶社會住宅」目標，台中市分配戶數1萬1千多戶，截至2020年7月底，台中市第一階段規劃5008戶，已完工戶數為891戶，執行率18%，位居六都第3。

都發局長黃文彬表示，市長盧秀燕所推動的5008戶共好社宅，目前豐原安康段一期、大里光正段一期、太平育賢段一期及南屯精科好宅共有891戶完工；北屯區北屯段220戶、同榮段560戶、梧棲區三民段300戶、太平區育賢段二期420戶、東區尚武段800戶、豐原安康段二期500戶、南屯建功段177戶、東區東勢子段100戶，共3077戶興建中。

此外，西屯惠來厝段400戶、太平區永億段160戶、太平區育賢段三期250戶、大里區光正段二期230戶，共1040戶正在辦理設計發包階段。

黃說，受到市場缺工嚴重和新冠疫情影響，部分國家停工、怠工，造成部份材料設備或半成品無法進口，波及工期，市府將進行檢討，提高廠商投標意願，審慎檢討施工成本、工期及相關單價合理性，積極邀標以利順利發包興建。

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